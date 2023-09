À Saint-Gilles, adversaire du TFC en Ligue Europa, on vit le football "autrement"

"Nous n'allons pas au foot, nous allons à l'Union. On dit ça depuis un siècle." Fabrizio Basano, casquette vissée sur la tête, est un fidèle supporter de l'Union. Il connait l'histoire de son club sur le bout des doigts. "Je suis Unioniste depuis plus de 50 ans, mon père m'a emmené au stade quand j'avais 11 ans en 1971."

Il nous a donné rendez-vous à la brasserie Verschueren sur le "parvis de Saint-Gilles", le cœur névralgique avec ses terrasses, son église et son marché. Cette brasserie est "un café historique puisque les propriétaires suivaient l'Union depuis le début" et où trône encore un tableau où l'on inscrivait les résultats des matches à la craie : "Cela date des années 1920 ou 30. Les supporters se déplaçaient déjà en car à l'époque et se réunissaient ici."

La brasserie Verschueren à Saint-Gilles. © Radio France - Julien Balidas

Un club local

L'Union Saint-Gilloise, troisième club belge le plus titré derrière Anderlecht et Bruges, est de retour au sommet ces dernières années. Un club aux ambitions nouvelles depuis l'arrivée du propriétaire de Brighton Tony Bloom, mais qui veut garder une identité.

"Ce club représente ce côté-ci du Canal, où l'on trouve Forest, Saint-Gilles, les Marolles... C'est le reflet du quartier et des différentes migrations. Et il y a aussi beaucoup de Français venus vivre dans cette partie de la ville ces dernières années. C'est vraiment un club local, je dirais que 80% de nos abonnés habitent les quartiers alentours."

"On n'insulte pas l'adversaire"

"À Saint-Gilles, on n'a pas le gros cou" assène Fabrizio. Comprenez on n'a pas la grosse tête. Il paie sa tournée car "quand on vient à Bruxelles, il faut goûter la bière. Ici, il y a beaucoup de petites brasseries bruxelloises. C'est chouette. C'est une belle façon d'accueillir les visiteurs. Les Toulousains sont en tout cas les bienvenus."

Avant d'embrayer sur son club de toujours. "C'est un club très inclusif, très accueillant. Tout le monde est bienvenu dans nos tribunes. Il n'y a jamais de chants racistes, homophobes, discriminatoires... On n'insulte pas l'adversaire. C'est une manière de vivre le football un peu en décalage avec ce que l'on vit aujourd'hui. C'est un peu l'ADN du club. Vous trouverez des enfants ou des femmes seules dans le stade."

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ont un regret : ne pas voir évoluer leur équipe dans le stade Joseph-Marien en bordure du parc Duden à Saint-Gilles. L'enceinte n'est pas homologuée par l'UEFA. "Pourquoi on peut recevoir le Standard ou Anderlecht, et pas Toulouse ?" Le club-house sera quand même ouvert ce jeudi et les Toulousains seront les bienvenus avant d'aller au Lotto Park, l'antre du voisin Anderlecht, club le plus titré et le plus suivi du pays.