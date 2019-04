A Saint-Pantaléon de Larche c'est le Real Madrid qui fait les entraînements de foot

Depuis lundi et jusqu'à ce vendredi 5 éducateurs du Real Madrid sont présents aux côtés des entraîneurs du club de l'AS Saint-Pantaléon pour un stage destiné au jeunes de 6 à 16 ans. Ils sont 102 à y participer. Au programme entraînements et tournois.

Saint-Pantaléon-de-Larche, France

C'est la Fundacion Real Madrid qui organise chaque année dans 8 pays européens ces stages pour les jeunes, dans des petits clubs essentiellement. Le choix de Saint-Pantaléon de Larche s'est fait grâce en particulier à Sébastien Vézine, entraîneur et joueur de l'AS Saint-Pantaléon, qui a de nombreuses amitiés dans le football. "Je voulais créer un événement qui rassemble. On a des enfants qui viennent de Limoges, et même un qui vient de Belgique, c'est génial !"

On a pas l'habitude, surtout à Saint-Pan"

Le stage a suscité un engouement énorme. 102 enfants ont été inscrits mais il y a eu 300 candidatures. L'effet Real Madrid ! Le club madrilène, sans doute le plus prestigieux au monde, fait rêver. "A Saint-Pantaléon c'est énorme" exulte Eden. "On a pas l'habitude de voir des entraîneurs du Real, surtout dans un petit club comme Saint-Pan" ajoute Jules. Surtout que le club ne lésine pas sur les moyens. Tous les jeunes reçoivent une tenue complète, un ballon aux couleurs du club. Et les entraînements se font avec le même matériel que pour les pros, comme la vidéo ou des GPS qui permettent de mesure la vitesse de course, le temps de jeu ou la force de frappe.

Chaque jeune a reçu une tenue du Real Madrid, floquée du nom du joueur de son choix, un ballon, et un sac de sport © Radio France - Philippe Graziani

Pas de recrutement

Pour le Real Madrid ces stages visent surtout à promouvoir le football et ses valeurs auprès des jeunes. Mais "en aucun cas il s'agit de faire des recrutements" précise Ibrahima Keita, responsable du stage de Saint-Pantaléon. Toutefois à la fin du stage les 2 ou 3 meilleurs joueurs sont sélectionnés pour aller en finale et peut-être représenter la France à la finale à Madrid. "Les jeunes s'entraîneront sur le stade du Bernabeu, ils se changeront dans le vestiaire des pros" précise Ibrahima Keita. L'argent récolté par ces stages permet à la Fundacion Real Madrid de proposer des stages dans des pays pauvres.