À Sainte-Luce-sur-Loire, on est "fiers" de l'attaquante des Bleues Clara Mateo

Des nombreux arbres, la Loire et "le vieux terrain" de football. C'est là, à Sainte-Luce-sur-Loire, qu'Alain Cauet donne rendez-vous. Depuis 2007, il préside l'Union sportive lucéenne, le club de football où Clara Mateo a fait ses débuts. "Ses premières compétitions, elle les a jouées sur ce vieux terrain" précise-t-il.

Née à Nantes en 1997, l'attaquante a été sélectionnée pour participer à la Coupe du Monde féminine avec les Bleues, qui se déroule en ce moment en Nouvelle-Zélande et en Australie. Après une première titularisation face à la Jamaïque, elle devrait être sur le banc ce samedi 29 juillet face au Brésil.

Clara Mateo, lors du premier match de poules des Bleues face à la Jamaïque, lors de la Coupe du monde féminine de football, le 23 juillet 2023. © Maxppp - DEAN LEWINS/EPA

Elle jouait avec les garçons, contre des garçons

Vers l'âge de six/sept ans, c'est donc à Sainte-Luce-sur-Loire que Clara Mateo touche ses premiers ballons. "Parmi les éducateurs qui se sont occupés d'elle, l'un d'eux avait dit un jour à son père : « si elle continue comme ça, elle ira loin. » Je pense qu'il ne s'était pas trompé", raconte, amusé, Alain Cauet.

Jusqu'à ses 15 ans, et son départ pour le club de La Roche-sur-Yon en Vendée, Clara Matéo défend les couleurs de Sainte-Luce, en jouant avec des garçons contre d'autres garçons. "À cette époque là, nous n'avions pas assez de féminines pour faire une équipe", explique Alain Cauet.

Les adversaires regardent alors d'un œil moqueur l'équipe mixte de Sainte-Luce. "Ils étaient un peu déçus et un peu surpris quand Clara inscrivait trois ou quatre buts", rigole le président.

Une joueuse aux nombreuses qualités

Ce samedi midi, il sera devant la télé, en espérant voir Clara Mateo jouer contre le Brésil. "Elle a des qualités de vitesse, de contact et d'organisation de jeu. Elle est aussi très collective, souligne Alain Cauet. On est fiers parce que ça correspond au football qu'on voudrait dispenser à tous les garçons et on n'y arrive pas forcément."

Le président de l'USL n'a qu'un seul souhait : "j'espère qu'elle va aller loin dans cette Coupe du Monde."