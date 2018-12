A Toulouse, le DFCO se verrait bien refaire le coup de l'an dernier

Toulouse, France

Le 7 avril dernier, les footballeurs dijonnais repartaient de Toulouse avec les 3 points grâce à une victoire 0-1. Il faut croire que le TFC est un adversaire qui réussit bien au DFCO : en quatre confrontations depuis le retour des dijonnais en Ligue 1, ils ont battu les toulousains trois fois et fait un match nul : «un atout psychologique», analyse Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO, avant la rencontre.

Trajectoires parallèles

Le problème c'est que Dijon ne gagne plus depuis fin août et reste sur une série de 8 défaites et 3 nuls. Toulouse (15e) vie une période similaire : après un bon début de saison, le TFC n'a pris que cinq points sur les dix dernières rencontres et n'a que deux longeurs d'avance sur le DFCO (18e) au classement. Le duel s'annonce donc équilibré face à des toulousains qui ont «les mêmes soucis» que les dijonnais note Olivier Dall'Oglio qui pointe en particulier les difficultés offensives des deux équipes.

Du mieux côté dijonnais

Le DFCO reste sur un match nul encourageant face à Bordeaux (0-0) et semble retrouver de l'allant ces derniers jours. «A l'entrainement, il y a du mieux», assure le milieu de terrain Enzo Loiodice. Le joueur note au passage que son équipe va se retrouver face à «un super gardien» et même une vieille connaissance. A savoir Baptiste Reynet, ex-gardien de but emblématique de Dijon.

Le groupe dijonnais face à Toulouse :

Gardiens de but : Allain, Rúnarsson Défenseurs : Aguerd, Alphonse, Chafik, Ciman, Haddadi, Lautoa, Rosier, Yambéré Milieux de terrain : Abeid, Amalfitano, Loiodice, Sammaritano, Sliti Attaquants : Doumbouya, Saïd, Tavares

Blessés : Balmont (mollet), Coulibaly (cuisse), Gourcuff (cuisse), Jeannot (cuisse), Kwon (tendon d'Achille), Marié (pied)