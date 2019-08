"On a un impératif, c'est de montrer une volonté de combattre" - François Bellugou, capitaine de l'AJ Auxerre

Auxerre, France

Avec 5 points en autant de journées, l'AJ Auxerre réalise un début de saison encore un peu timide, et pointe à la 15e place de Ligue 2 après son match nul, vendredi dernier, sur le terrain de Clermont. A la veille de la réception de l'AC Ajaccio, ce vendredi au stade Abbé Deschamps, le désormais capitaine par intérim François Bellugou en est certain ; "le jeu viendra à force de travail", pour les Icaunais.

Un "esprit combattant" pour se rassurer

L'AJA est à la recherche de points. En cas de victoire ce vendredi, les joueurs de Jean-Marc Furlan totaliseraient 8 points en 6 journées. De quoi aborder la trêve internationale en se rassurant un peu. "C'est sûr que sur le plan comptable, deux matches nuls d'affilée, ça ne fait pas énormément avancer", concède François Bellugou.

"Je pense que sur le plan mental cela nous a permis quand même, je l'espère en tout cas, franchir des caps", ajoute-t-il, en référence aux rencontres contre Clermont (5e journée, 1-1 après avoir été menés) et Guingamp (4e journée, 2-2 après avoir été menés 2-0). "On avait énormément de mal sur la saison dernière à revenir quand on était menés au score, et là, on le fait deux fois d'affilée."

Contre Clermont et ici le 10 août contre Guingamp, par deux, fois, les Icaunais ont réussi à arracher le point du match nul après avoir été menés. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Pas de quoi s'inquiéter, donc, de ce début de saison poussif, assure le capitaine icaunais : "C'est bien de savoir qu'on a du ressort, et c'est capital sur la durée d'une saison parce qu'on sait que le foot est imprévisible et qu'il y a sans arrêt des événements dans un match. C'est bien de voir que ces événements, on est capables de passer dessus, contrairement à ce qu'on faisait la saison dernière."

"On a un impératif, une obligation, c'est de montrer une volonté de combattre et le reste se mettra en place à force de travail. On en voit déjà des bribes, maintenant le socle c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir pour exister dans ce championnat, à fortiori en Ligue 2. Après viendra se greffer encore plus dessus, au fil des semaines, ce sur quoi on travaille toutes les semaines", résume François Bellugou.

Bellugou, un capitaine tout en humilité

Pour cette rencontre encore, et pour la troisième fois cette saison, les Auxerrois vont pouvoir s'appuyer sur un capitaine expérimenté, et plein d'humilité. Déjà capitaine à Nancy, Bellugou a également porté le brassard dans les autres clubs où il a joué, comme en Bretagne, à Lorient et Guingamp. Remplacer Samuel Souprayen, toujours blessé, n'est donc pas une découverte pour le natif des Pyrénées-Orientales.

François Bellugou, milieu de terrain et capitaine par intérim de l'AJ Auxerre, à la reprise de l'entraînement, le 19 juin dernier. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

"C'est un intérim, déjà ! Et moi c'est quelque chose que je prends avec calme, ça ne me fait pas changer ma façon d'être", insiste-t-il. "Je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément, donc je continue à être comme je suis. C'est ce qu'il faut faire, je pense, quand on a le brassard. _Il ne faut pas changer de personnalité_."

Le milieu de terrain de l'AJA se dit heureux d'avoir été choisi pour être capitaine, en attendant le retour de Souprayen. Un brassard qu'il porte avec fierté. "Je l'ai porté par intérim dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, et je l'ai eu de façon durable à Nancy où j'étais capitaine, c'était un peu différent. Forcément, quand on est capitaine sur la durée, c'est différent, mais c'est quelque chose que j'avais déjà connu. C'est avec plaisir que je le porte."

Renforcer le milieu de terrain

Le coach, Jean-Marc Furlan, est connu pour cela. Son identité, sa vision du jeu, et notamment sa manière de vouloir densifier le milieu de terrain, sa volonté de faire jouer son équipe, sont autant de détails distillés dans ses discours dans le vestiaire. Un discours qui doit commencer à porter ses fruits, avant la trêve internationale du weekend du 6 septembre. François Bellugou se montre confiant. "C'est sur la bonne voie, après le coach insiste beaucoup sur la notion d'état d'esprit. On est au début de notre projet, mais du projet qu'il porte. Il insiste beaucoup sur cette notion là. Après le jeu viendra à force de travail, au fil des semaines. Il ne faut pas plus se prendre la tête que cela avec ça".

François Bellugou a sa place au milieu de terrain, en tout cas, depuis le début de saison. "Ca va, ça va", sourit-il, évoquant ses nombreux aller-retours entre le poste de défenseur central et celui de milieu récupérateur. "Ce sont deux postes que je connais très bien, après, _le milieu est mon poste le plus naturel_, c'est là que j'ai été formé, où j'ai évolué le plus de temps dans ma carrière". Un poste où il faut, aussi, proposer un volume de jeu plus important. Rien qui ne puisse inquiéter le capitaine icaunais. "C'est un poste où je me sens bien, oui", conclut-il.