A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Clermont Foot achève une préparation quasi parfaite

Sept matchs de préparation, cinq victoires et deux matchs nuls, avec un groupe quasiment inchangé : le Clermont Foot a achevé, hier, une préparation presque parfaite, et est plus que jamais prêt à découvrir l'élite, dimanche 8 août, à 15h, contre Bordeaux.

Pour se préparer avant la première saison de Ligue 1 de son histoire, le Clermont Foot avait misé sur l'habitude et la continuité : le Chambon sur Lignon pendant une semaine, au Puy-en-Velay et à Clermont-Ferrand, un retour à Millau en match amical, un tour dans l'Allier à Domérat... Pascal Gastien n'a rien voulu changer, Ligue 1 ou pas. Force est de constater que le technicien, une nouvelle fois, avait vu juste. Ses joueurs ont bouclé une préparation quasiment parfaite : sept matchs, deux matchs nuls et cinq victoires, dont quatre contre des équipes de Ligue 1 (Troyes, Montpellier, Saint-Etienne, Nantes).

Plusieurs joueurs ont pu s'illustrer, à l'image de Jordan Tell, habitué au rôle de doublure de Mohamed Bayo mais auteur de trois buts, ou de Jason Berthomier, encore meilleur depuis qu'il a récupéré le numéro 8.

Un groupe presque inchangé

La continuité, c'est aussi sur les joueurs. Les habituels remplaçants Aljic, Gomis et Rajot ont quitté le club, et seuls Arial Mendy et Elbasan Rashani sont arrivés, en attendant d'autres nouveaux. Le club a aussi été très ferme en déclarant Mohamed Bayo intransférable (le Guinéen était absent du match contre Nantes hier, peut-être pour le préserver après tous les bruits de ces derniers jours).

De quoi faciliter et pérenniser la bonne ambiance et la bonne intégration des recrues (Rashani a d'ailleurs marqué un but). Il n'y a pas eu trop de pépins physiques non plus, à l'exception de Driss Trichard, blessé début juillet contre Rodez et encore absent au moins trois semaines.

Bien gérer l'entrée en Ligue 1 et bien finir le mercato

Le Clermont Foot, fidèle aux valeurs et aux principes qui l'ont conduit en Ligue 1, ne saurait donc être mieux préparé pour aborder sa première saison dans l'élite. Ses victoires, parfois acquises au mental, contre des clubs habitués à l'étage suprême (Montpellier, Nantes, Saint-Etienne), la mettent en confiance et valident son image d'équipe joueuse et bien gérée. Maintenant, la préparation ne vaut pas bonne saison, et Clermont devra soigner son entrée, dimanche 8 août, sur la pelouse d'un club historique mais encore malade, les Girondins de Bordeaux, tout juste sauvés de la faillite financière et sportive. Une rencontre qui a tout du match-piège.

Reste aussi à bien terminer le mercato. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Clermont Foot n'a recruté donc recruté que deux joueurs, un latéral gauche et un milieu de terrain, alors qu'il visait six à sept recrues, pour mieux doubler les postes. Des arrivées au milieu, en défense centrale, et en attaque, sont attendues, et les joueurs recrutés devront donc se fondre très vite dans le collectif, puisque le mercato se terminera le 31 août, au soir de la 4e journée