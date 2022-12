À une semaine de la reprise, où en est le Racing avant d'affronter le PSG ?

Après un peu plus de deux semaines de préparation, dont une passée à Lagos au Portugal, le Racing Club de Strasbourg jouait mercredi 21 décembre son deuxième et dernier match amical avant la reprise. Les hommes de Julien Stéphan ont été tenus en échec au Soprema Parc (stade annexe à la Meinau) contre le Karlsruher SC (1-1), pensionnaire de Bundesliga 2 (la deuxième division allemande). Dans une semaine, ils affronteront le Paris-Saint-Germain, leader du championnat, pour la reprise de la Ligue 1.

Une défense décimée contre le PSG

Lors de ce match de trois fois 45 minutes (un format assez répandu en match amical), le Racing a joué en 4-4-2 avec une défense remaniée : le jeune défenseur central Ismaël Doukouré a été notamment été testé à droite. "Il a fait un match cohérent pour une première, estime le coach Julien Stéphan, pour qui cette reprise vire déjà au casse-tête. Il faut que je trouve des solutions, je n'ai pas le choix. On a cinq joueurs manquants en défense pour ce premier match, évidemment c'est un problème."

Colin Dagba (mollet) et Thomas Delaine (quadriceps) sont blessés, Ronan Pierre Gabriel et Alexander Djiku sont suspendus. Nordine Kandil est lui insuffisamment remis d'une opération au pied. Le système de jeu pour le match face au PSG n'est donc pas acté. Une mauvaise nouvelle alors que Kylian Mbappé n'a pas pris de vacances après la coupe du monde et devrait être de la partie.

Du travail aussi en attaque

Malgré ça, le coach strasbourgeois ironise : "Je ne vais pas me taper la tête contre un mur". Il a plutôt aimé le match de ses joueurs face à une belle équipe de Karlsruhe, même s’il aurait apprécié qu’ils soient un peu plus précis pour concrétiser les occasions obtenues en première mi-temps. "C'est le deuxième match (après celui contre le Feyenoord Rotterdam) dans lequel on se procure beaucoup d'occasions franches sans arriver à marquer. Ça va être un axe de travail", analyse Julien Stéphan.

Contre Karlsruhe, l'ouverture du score est venue de Lebo Mothiba sur un service en retrait d'Habib Diallo, en "troisième période" (125e minute). Le Racing a concédé l'égalisation cinq minutes plus tard.

Pour Julien Stéphan, il est en tout cas trop tôt pour mesurer les bienfaits de la préparation. "Les joueurs ont bien travaillé sur tous les aspects du jeu. Ils ont été très investis, très à l'écoute. Mais c'est la compétition qui déterminera les choses." Le Racing, 19ème de Ligue 1 après un très mauvais début de saison, enchainera 5 matchs en 17 jours à partir du 28 décembre.