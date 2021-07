A Valenciennes, les supporters de retour au stade du Hainaut

"La télé c'est bien parce qu'on voit bien le match, mais au stade on ressent le match et c'est plus important." C'est ce supporter qui se fait appeler "Mouki" qui résume le mieux le sentiment ce samedi 24 juillet au stade du Hainaut à Valenciennes.

Le VAFC reçoit Niort, pour le premier match de la saison de Ligue 2 de football. Ca pourrait être un match anecdotique, terminé sur un banal score de 0-0 si ce n'était pas la première fois depuis le 17 octobre dernier, et la réception de Sochaux, que les supporters chantaient et criaient.

Pour le premier match de la saison, les supporters étaient présents dans les tribunes du stade du Hainaut © Radio France - Louis de Bergevin

Entre temps, il y a eu les confinements, mais surtout l'interdiction de venir au stade. Alors ce samedi soir, il y a la clameur quand on s'approche du stade, les drapeaux, les maillots qu'on aperçoit en montant dans la tribune... Puis l'odeur de la pelouse, du cornet de frite du voisin. Autant de petits détails qui font un match de foot, et qui leur avaient terriblement manqué.

"Ca fait du bien, le stade est magnifique, on avait à cœur de le revoir. A la télé c'est quand même moins sympa", reconnaît Michel.

Le score final, sans but est presque anecdotique. "Pas beaucoup d'occasions mais on a retrouvé les copains, l'ambiance, les chants", sourit Victor. Tous sont prêts à revenir toute la saison dans leurs tribunes.