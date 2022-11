A Villefranche, l'AS Nancy Lorraine doit oublier la défaite en Coupe de France

C'est un groupe composé seulement des 16 joueurs encore disponibles qui se déplace du côté de Villefranche ce lundi soir. Une rencontre pour terminer cette 11ème journée de National, sans notamment Neil El Aynaoui et Mayoro N'Doye, tous les deux suspendus dans le milieu de terrain.

Pallier les absences

"On essaye d'utiliser au mieux les qualités des uns et des autres sans être trop dépendants", commente à ce sujet le coach Albert Cartier. Une identité de jeu à prolonger et poursuivre donc quelque soit l'effectif disponible. Histoire de se rapprocher le plus du podium, suite aux résultats de ce vendredi, en ouverture de cette 11ème journée.

L'ASNL entame d'ailleurs une série de 3 matches joués un lundi. Ce qui tranche avec les habituels vendredi soir que nous connaissons depuis le début de saison. "Ça change un peu pour ce match car on a eu une semaine de préparation mais après, on aura le rythme", réagit le latéral Gaëtan Bussmann. Une série qu'il faut donc commencer de la meilleure des façons possibles ce lundi soir dès 19h, à suivre avec Johan Gand sur France Bleu Lorraine.