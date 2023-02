Aaron Ramsey : "Tiraspol ? C'est un bon tirage pour nous"

Lui qui a déjà une longue expérience internationale, en club ou avec le Pays de Galles, Aaron Ramsey va pouvoir se mesurer au Sheriff Tiraspol dans moins de deux semaines. Le club moldave, à la frontière avec l'Ukraine, est l'adversaire désigné ce vendredi pour les 8e de finale de l'Europa Conférence League. "C'est un bon tirage pour nous," réagit le milieu du Gym. "On a hâte de jouer contre eux. Avec mon expérience je sais que c'est toujours compliqué de jouer contre ce genre d'adversaire. C'est bien de commencer à l'extérieur."

Transformé par l'arrivée de Didier Digard, le Gallois est revenu sur son début d'année réussi en rouge et noir. "Le coach et le staff font un excellent travail. On veut être une équipe qui contrôle le match. Il y a beaucoup de talent dans ce groupe. On a montré ce dont on était capable dernièrement. On se prépare pour ce match de dimanche, très important pour nous et pour les supporters."

Titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Digard, le Gallois se sent épanoui. Alors que la période post-coupe du Monde a été difficile à gérer. "J'ai ressenti une énorme déception après l'élimination du Pays de Galles. J'ai eu besoin de passer du temps avec ma famille et de faire un "reset". Le club a été extra avec moi. Aujourd'hui je suis heureux à Nice. On verra en fin de saison si continue ou pas ici."