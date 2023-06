Abonnements au FC Metz en Ligue 1 : les fidèles au rendez-vous

La campagne d'abonnements du FC Metz pour la saison 2023-2024 s'est ouverte ce jeudi à 10h00. Pour ceux qui ont envie de s'abonner et d'assister aux prochains matchs à Saint-Symphorien, plusieurs moyens de le faire. Il est possible de se rendre à la billetterie du stade, du côté de la tribune Ouest. Les abonnements se font aussi par téléphone, via le service clients du club, au 08 92 97 57 57.

"Ça fait 55 ans que je viens ici"

Dans la file d'attente de la billetterie, il y a beaucoup de fidèles supporters comme Jean-Claude, abonné depuis 55 ans et Karine : "même si on doit redescendre l'année prochaine, on redescendra et je serai là". Pour d'autres, la montée en Ligue 1 des Grenats est une bonne raison de sauter le pas de l'abonnement. C'est le cas d'Arthur, qui ne cache pas son enthousiasme : "c'est important de soutenir financièrement son club". Pour ceux qui avaient déjà souscrit un abonnement pour la saison dernière, il n'y a rien à faire. Ces abonnements sont automatiquement renouvelés pour la saison 2023-2024.

La saison de Ligue 1 débutera le week-end des 12 et 13 août. Les Grenats reprendront l'entrainement le 5 juillet, avant de disputer six rencontres amicales.