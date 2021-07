Abonnements, mercato, finances du club : le nouveau président exécutif de l'AS Saint-Etienne fait le point

Vous venez donc d'être nommé président exécutif de l'ASSE, ça vous donne quelles missions en plus ?

Des missions, il y en avait déjà beaucoup depuis janvier. Il y a beaucoup de choses à faire, un plan d'action général, un périmètre de décisions plus large s'agissant des actions au quotidien, étant bien entendu que les actions les plus stratégiques et les plus engageantes financièrement resteront à l'écoute et à l'oreille attentive des actionnaires comme dans toutes les entreprises et tous les clubs actuellement.

Le quotidien, c'est par exemple la campagne d'abonnements qui va commencer. Retrouver le public dans le Chaudron, c'est essentiel pour les Verts ...

Oui c'est ça, le quotidien c'est du droit, de la finance, de la communication et ce qui nous importe le plus est particulièrement d'actualité, c'est effectivement retrouver nos public. On a hâte de les retrouver et pour ça on a lancé notre campagne d'abonnement autour de trois idées simples. Le covid a maltraité les finances de tout le monde donc bien évidemment le club maintient ses tarifs, ne les augmente pas. Il y a la possibilité de payer en dix fois et puis, parce qu'il y a un risque sanitaire qui malheureusement continue à planner, il y a aussi la possibilité de manière systématique et sans aucun risque d'être remboursé chaque mois en cas de matchs pour lesquels la participation serait remise en cause par la crise sanitaire. Donc de l'envie, de la motivation et aussi des conditions très sécurisantes pour ramener tout notre public au sein de Geoffroy.

Pour la saison à venir, il y a beaucoup de changements du côté des droits télé. L'arrivée d'Amazon, Canal + qui a annoncé ne plus diffuser la Ligue 1. Vous avez des inquiétudes sur ce point ?

Des inquiétudes, non. Moi je suis plutôt adepte du verre à moitié plein. On a des certitudes, on a aujourd'hui un appel d'offre qui est finalisé jusqu'en 2024, un nouvel entrant dont la solvabilité financière n'est pas sujette à caution. On a tous envie de se retrouver, que ça soit à travers la télé mais surtout voilà, pour de vrai, sur le terrain, retrouver ces ambiances.

La crise sanitaire a tout perturbé sur son passage. Ca a beaucoup touché aux finances du club, on en est où aujourd'hui ?

À travers à la fois le développement de nos ressources mais aussi une cure de maîtrise des charges, la baisse des salaires des joueurs, des cadres, on a trouvé un bon équilibre. Aujourd'hui, le match n'est pas fini, on a une saison qui s'annonce qui sera évidemment sous contrainte économique. Saint-Etienne a amorcé ce processus avant les autres. Il sera de ma responsabilité et celle de Claude pour la partie sportive de le mener à son terme avec un plan d'action qui ne se limitera pas au centre de formation ou aux pros, mais aussi avec tout un tas de projets de développement. Ils sont nombreux et variés, j'aurais le temps de vous les présenter le moment venu.

On est en plein mercarto. Avec cette situation financière-là, à quoi peut-on s'attendre comme mouvements au sein de l'effectif du club ?

Disons qu'on va attaquer un mercato vraisemblablement atone puisque le football européen a perdu 10 milliards d'euros. Il est inédit et il y a beaucoup d'interrogations chez tous nos homologues présidents, c'est de se dire : qu'est-ce qu'il va se passer ? On n'a pas encore d'indications directes ou encore très claires, si ce n'est qu'il va être très restreint. Saint-Etienne n'échappera pas à la règle : ça sera comme on dit un mercato d'opportunités, à la fois à la vente si on considérait que des propositions ne devraient pas être refusées. Mais aussi à l'achat, en rappelant une chose : ce n'est pas parce qu'on a le plus de moyens qu'on fait forcément le meilleur recrutement. Je crois que les exemples d'Yvan Neyou, d'Yvann Masson, d'Adil Aouchiche ont montré aussi qu'avec une cellule de recrutement de qualité on arrivait aussi à améliorer l'équipe, sans revenir à des transfères usuels qui vont disparaître ou diminuer drastiquement dans les prochains mois.

Est-ce qu'il faut s'attendre à voir partir certains joueurs qui ont parmi les plus gros salaires, par exemple Whabi Khazri ?

Je ne me prononcerai pas sur les cas individuels. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que Claude arrive a porter l'équipe et a emmener derrière lui un groupe de jeunes de qualité. Le recrutement, il a déjà commencé parce que quand vous prolongez les contrat d'Etienne Green, d'Aïmen Moueffeck, de Maxence Rivera, de Saïdou Sow, d'Yvann Masson, alors vous construisez déjà l'avenir. Il ne faut pas trop se focaliser uniquement sur ce mercato-là, ce qui est important c'est que le projet de formation du club est pérenne. On va l'accentuer, on a mis de nouveaux moyens pour le centre de formation, tous les coachs ont été prolongés. C'est ça la marque verte, c'est ça la marque de Saint-Etienne et sur ces fondations-là que le club va continuer à s'inscrire pour les prochains mois et les prochaines années.

Il y a trois mois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé leur intention de vendre l'ASSE. Rien de concret pour l'instant, ou il y a des pistes qui se dessinent ?

Non, c'est très simple : c'est un choix d'actionnaire. C'était leur choix personnel. L'analyse qu'ils ont faite c'est de se dire que le football avait changé et que si le club devait continuer à nourrir des ambitions peut-être plus grandes, alors il fallait qu'ils passent la main. La question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est : au service de quel projet ? Je ne doute pas que quand un successeur arrivera avec un projet alliant ambition, pérennité et respect des valeurs du club alors ce projet-là sera sûrement accepté par les actionnaires, mais on n'en est pas là aujourd'hui.