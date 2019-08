VIDÉO - Abonnements à l'OGC Nice : "On a attendu des mois, on peut patienter quelques heures"

Après la levée du boycott des abonnements par la Populaire Sud mercredi, les abonnements dans le principal groupe de supporters du Gym étaient mis en vente ce jeudi matin à l'Allianz Riviera. Et les supporters étaient présents en nombre dès l'ouverture à 10h.

Signe de l'impatience qui règne autour de l'OGC Nice en ce moment, des centaines de supporters du Gym sont venus récupérer leur abonnement Pop' Sud dès ce jeudi matin. Au lendemain de l'annonce de la levée du boycott des abonnements par le principal groupe de supporters de l'OGC Nice, qui compte environ 2.000 membres, la billetterie ouvrait à 10h ce jeudi.

Très rapidement la file d'attente a gonflé et en fin de matinée, il fallait plus d'une heure pour récupérer le précieux sésame.

"On a attendu des mois, on peut bien attendre quelques heures," relativise Julien, abonné en Populaire Sud depuis dix ans. Annoncé le 10 mai dernier, le boycott a été levé mercredi après une rencontre positive avec le futur propriétaire du club, Jim Ratcliffe.

Dans la file d'attente, les supporters du Gym avaient d'ailleurs quelques messages à lui faire passer : "Il faut passer la deuxième sur le mercato", "on entend beaucoup de noms prometteurs mais on a besoin d'expérience", "il nous faut deux latéraux et un avant-centre"...

Comment s'abonner en Populaire Sud

Pour pouvoir s'abonner et suivre les matchs en Populaire Sud, au 1er anneau de l'Allianz Riviera (H1 / I1), il faut être membre de l'association de supporters. Pour les retardataires, la Pop' Sud tient une permanence ce samedi de 10h à 18h. La billetterie à l'Allianz Riviera est ouverte tous les jours de 10h à 18h pour la vente de ces abonnements. Un nouvel abonné devra débourser 188 euros. Un réabonnement coûte 133 euros et 68 euros pour les moins de 12 ans.

Par ailleurs, la billetterie est ouverte pour le match face à Marseille mercredi 28 août (21h) et il reste des places.

Ineos s'engage en faveur du programme "Enfants sans douleur"

Le club a par ailleurs annoncé ce jeudi que le groupe Ineos, futur propriétaire de l'OGC Nice, soutiendra le programme "Enfants sans douleur". Pour chaque but marqué, Ineos offrira 200 euros au programme, qui aide ensuite plusieurs associations locales de soutien aux enfants en difficulté. Avec le début de saison réussi du Gym, la cagnotte s'élève déjà à 800 euros !

