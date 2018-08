Le soutien populaire n'a jamais été aussi fort. Le Racing Club de Strasbourg bat son record d'abonnés : 19.187 soit 4 000 de plus que la saison passée. Revers de la médaille, c'est de plus en plus compliqué de trouver des places à la Meinau pour ceux qui n'ont pas d'abonnement.

Strasbourg, France

La campagne d'abonnement à la Meinau a pris fin dimanche dernier, alors que le Racing entamait parfaitement sa saison à Bordeaux. Avec 19.187 abonnés, le Racing pulvérise son record, qui n'était pas bien vieux, car il datait de la saison passée (15 650).

Après avoir failli voir leur club mourir, les supporters strasbourgeois sont de plus en plus fidèles et passionnés. Emile, doctorant en histoire, est abonné depuis quatre ans, depuis qu'il est revenu en Alsace : "Je passe tout mon temps à la bibliothèque et venir au stade c'est ma bouffée d'oxygène. J'ai l'impression de vivre quand je suis à la Meinau. Je chante, je danse, il y a de la ferveur populaire, ça résonne, c'est beau. C'est le seul moment de joie certaine que j'ai dans la semaine, parce que si on perd ça n'est pas grave, on n'est que Strasbourg et si on gagne c'est que du bonheur, parce qu'on est Strasbourg".

Une galère pour les non-abonnés

Le revers de la médaille, c'est que ça devient compliqué pour les non-abonnés de dégoter des billets. Il y a un peu plus de 26.000 places dans la configuration actuelle du stade de la Meinau. Si l'on enlève les abonnés, les 1.000 billets réservés aux supporters adverses, les diverses invitations, ça fait 5 000 places au mieux pour le grand public et même moins pour certaines affiches. Ces précieux tickets s'arrachent donc très rapidement, d'autant qu'il reste très peu de places en tribune Est réservée aux familles et aucune en tribune Ouest, où il n'y a que des abonnés dans le kop.

_"On a choisi de s'abonner pour éviter de galérer à trouver des place_s, témoigne ce nouvel abonné. La saison passée, pour les grands matchs, on attendait parfois en vain plusieurs heures sur internet. Il y a une superbe ambiance, beaucoup de supporters, mais le côté négatif c'est pour les non-abonnés, ça devient très compliqué d'avoir des places".

👏 L'engouement pour le Racing ne cesse de grandir ! Cette saison, vous serez 19187 abonnés à la #Meinau, nouveau record pour le club 🆕 #GénérationRacing



✅ La billetterie pour #RCSAASSE se poursuit ! Réservez vos places :

➡️ https://t.co/3jKwNFJ4TJpic.twitter.com/dZOlol0LSl — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 16, 2018

Les fans du Racing qui n'ont pas d'abonnement ont intérêt à noter deux dates sur leurs agendas. Les billets restants de plusieurs matchs (Nantes, Amiens...) seront vendus à partir du lundi 20 août. Et puis surtout le lundi 3 septembre, les places pour toutes les autres rencontres de la saison de Ligue 1 seront mis en vente, avec notamment des formules package pour les matchs de gala. Pour venir voir par exemple le PSG ou l'OM, il faudra aussi acheter en même temps un ticket pour au moins une autre rencontre.

Vivement la Meinau agrandie

Le Racing a accueilli la saison passée 24.083 spectateurs en moyenne en Ligue 1 (8ème au classement des affluences). Pour satisfaire le plus grand monde, l'agrandissement du stade de la Meinau est évidemment très attendu par les dirigeants, mais aussi les supporters occasionnels du Racing. En portant la capacité de l'enceinte à 32 ou 33.000 places d'ici 4 ans (si tout se passe bien), ça ferait quelques milliers d'heureux en plus à chaque rencontre.