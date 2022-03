AC Ajaccio : "On essaye toujours de mettre de la vie dans ce qu'on fait" dit Clément Vidal

25e journée de Ligue 2 de football entre le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et l'AC Ajaccio. Aldo Kalulu et Clément Vidal.

Titulaire face à Nîmes samedi dernier, Vidal s'est comme Krasso, Nouri, ou encore Bayala, procuré une occasion. Sa tête décroisée a frôlé la barre transversale, à la 79e minute.

Certes vainqueurs, les acéistes ont raté plusieurs occasions d'aggraver la marque et donc de tuer le suspens...mais aussi de bonifier leur différence de buts (+11 après 30 journée, soit 26 buts marqués pour 15 encaissés, ndlr). Celle-ci sera peut-être décisive en fin de championnat, tant l'écart en haut de classement est faible entre les équipes encore en course pour la Ligue 1 (voir ci-dessous).

Quoi qu'il en soit, l'ACA peut se trouver satisfait, premièrement, d'avoir retrouvé la victoire, à domicile, après deux matchs sans, et surtout d'avoir encore réussi à garder sa cage inviolée, et ce pour la dix-neuvième fois de la saison 2021-2022. De plus, les résultats des concurrents ces derniers temps (défaite de Toulouse le 12 mars, défaite du Paris FC le 15 mars et match nul de ces derniers samedi dernier) permettent au champion d'automne 2021 de recoller à un petit point de Paris, et de garder Toulouse à portée de tir. La dernière journée face au TéFéCé pourrait d'ailleurs attirer du monde à François Coty.

Classement de Ligue 2 après 30 journées © Radio France - Capture d'écran LFP.FR

"Ça va être 8 finales"

"On sait qu'on est dans le sprint final, à nous de tout donner", explique Clément Vidal. "Je pense que l'on travaille bien au quotidien. On travaille beaucoup, et ça c'est le plus important. Je pense qu'on a un groupe qui vit bien. On essaie de ne pas douter, de mettre toujours de la vie dans ce qu'on fait, et c'est ce qui paie cette saison".

Concernant le calendrier de fin de saison, le numéro 15 ajaccien reste prudent, mais toujours déterminer à atteindre un objectif plus que jamais proche.

"On se dit qu'on a déjà joué les "plus gros du championnat", même s'il reste Toulouse et le Havre bientôt (36e journée à François Coty ndlr.) Mais on a vu que c'est un championnat très compliqué, comme avec le PFC qui perd 3-0 contre Nancy. Tous les matchs sont difficiles, et parfois, aller jouer contre des équipes de bas de tableau c'est encore plus dur, parce que ce sont des équipes qui luttent pour leur survie. Il nous reste 8 matchs, ça va être 8 finales, et ce serait une mauvaise chose de se dire que le calendrier est facile". [...]

Clément Vidal sera l'invité de l'émission "Feuilles de Matchs" ce lundi 21 mars à 18h10