AC Ajaccio : La réaction de Benjamin Leroy, élu Meilleur gardien de Ligue 2

Promu avec l'AC Ajaccio de la Ligue 2 à la Ligue 1 au soir de la 38e et dernière journée, B. Leroy a été doublement récompensé de sa saison. L'Union Nationale des Footballeur Professionnels l'a élu "Meilleur gardien" du championnat sur la saison. Jean Pruneta a recueilli sa réaction.

La fête continue pour l'ACA, deux jours après sa promotion en Ligue 1. Après la fête samedi soir, la farandole avec les supporters en ville dimanche, ce lundi, l'équipe et le staff sont reçus en mairie d'Ajaccio.

Et en plus d'un fauteuil pour la Ligue 1, l'équipe de l'ACA a obtenu un trophée. Dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, les votes ont désigné Benjamin Leroy comme meilleur portier de la saison 2021-2022.

Le goal de l'ACA a défié les statistiques toute la saison : en plus des 19 buts encaissés seulement pour le club, Leroy a réussi 20 matchs sans prendre de buts, sur les 23 réalisés, les 3 autres étant ceux joués par François-Joseph Sollacaro, son remplaçant de luxe qui a joué le dernier match contre Toulouse.

L'ACA eu également son entraîneur Olivier Pantaloni, nominé dans la catégorie des meilleurs coachs de L2, mais c'est son homologue de Toulouse FC Philippe Montanier qui l'a emporté.

Hier soir donc, il y avait une nouvelle raison de se réjouir, et RCFM était présent par l'intermédiaire de nos meilleur rempart des sports, Jean Pruneta.

"On est à 23 "clean sheets" (matchs sans prendre de but NDLR) cette saison, c'est le travail de toute une équipe. J'ai une pensée pour tous mes coéquipiers".

Nominé pour sa part, Olivier Pantaloni, son entraîneur, n'a malheureusement pas réussi à décrocher le trophée du meilleur coach. Philippe Montanier, entraîneur du Toulouse FC et champion de Ligue 2, est l'heureux élu.

"J'aurais aimé que ce soit lui, parce qu'avec les moyens que l'on a, ça fait trois fois en six ans qu'on est sur le podium, c'est une régularité incroyable. [...] C'est quelqu'un de très humain, passionné, on sent qu'il est derrière nous. Quand je dis qu'on le mérite tous, lui aussi en fait partie, bien sûr".

