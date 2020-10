AC Ajaccio : le président Leca "pas inquiet" sur le dossier des droits de diffusion TV

Le diffuseur Mediapro est pour l'instant en défaut de paiement des droits de la période du mois d'octobre, et le doute plane de plus en plus sur la fiabilité financière de l'entreprise. Pour autant, le président de l'ACA estime que la catastrophe économique devrait pouvoir être évitée.

Le président de l'ACA se veut rassurant, pour son club, et pour les autres, dans le dossier du non-versement des droits de diffusion du football professionnel à la Ligue. Le diffuseur et détenteur de ces droits, Mediapro, est pour l'instant en défaut de paiement d'une partie des droits TV, à savoir 172 millions d'euros.

Ce jeudi, on a appris que la LFP avait contracté un prêt de 120M€ pour pallier le problème, et parer au plus pressé. Le directeur exécutif de la Ligue a également annoncé avoir sommé Mediapro de régler sa facture d'octobre et actionné la garantie donnée par l'actionnaire chinois de ce dernier. Pour le Président de l'ACA, le scénario de lourdes pertes économiques pour l'ACA"comme pour 80% d'autres clubs" selon lui, devrait être évité.

"Je ne suis pas inquiet du tout, je fais confiance aux dirigeants, au président Labrune, et aux services de la LFP, ils vont trouver une solution, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. [...] Mediapro a des actionnaires chinois. Quand le diffuseur fait défaut, les actionnaires doivent pallier les défaillances du diffuseur", a déclaré notamment Christian Leca à notre radio.

Préjudice de l'annulation des barrages : Dernière chance devant le conseil d'Etat ?

Concernant le dossier de l'arrêt des championnats en mars, en plein crise sanitaire, et de l'annulation des barrages d'accession à la Ligue 1, le club ne baisse pas les bras. Il compte bien faire reconnaître le préjudice et surtout que la ligue a commis une erreur d'appréciation. Le conseil d'Etat doit rendre une nouvelle décision prochainement dans ce dossier. C'est le dernier espoir pour le club selon l'avocat Me Camille Romani. En cas de reconnaissance de ce principe, le défenseur des intérêts de l'ACA estime pouvoir prétendre également à une indemnisation pour la perte des droits TV engendrée par cette non-montée en L1. Celle-ci pourrait avoisiner les 40 M€.