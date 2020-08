AC Ajaccio : Les frères Tramoni transférés sur l'île voisine.

Le club de Ligue 2 devrait bientôt confirmer officiellement le transfert des deux ailiers offensifs au Cagliari Calcio. Il a été signé hier soir, selon nos informations. Matteo et Lisandru Tramoni, tous deux internationaux français dans leur catégorie d'âge, rejoignent la Serie A.

Le montant de la transaction n'a pas encore été communiqué, mais il s'agit probablement de la plus grosse somme récoltée par l'ACA lors d'une opération de transfert dans toute son histoire.

L'information de nos confrères de Corse Matin devrait bientôt être officialisée par le club Italien. Matteo (20 ans), et Lisandru (17 ans), devraient parapher tous les deux dans les prochaines heures des contrats d'une durée de 3 ans avec le Cagliari Calcio. Le club sarde a terminé 14e du Calcio (Serie A) à l'issue de cette saison. Les deux jeunes pumuntinchi devraient donc bientôt découvrir l'un des cinq plus grands championnats d'Europe.

Pourcentage à la revente

"C'est un montant correct, qui répond à nos attentes", indique Christian Leca le président du club. "C'est un plus pour valoriser notre formation que de transférer ces deux joueurs dans un club du Calcio Italien", se félicite aussi le dirigeant.

"L’officialisation du transfert, si il a lieu, interviendra dès signature via notre site internet ainsi que par communiqué de presse", précise cependant le club dans un communiqué reçu ce mercredi après-midi.

De plus, Matteo et Lisandru Tramoni, formés tous les deux à l'ACA depuis leur plus jeune âge, pourraient rapporter au club un petit pécule, s'ils venaient à être transférés par le club italien. Leurs contrats prévoiraient, selon nos informations, une clause permettant au club corse de percevoir un pourcentage sur le montant du transfert éventuel.

Portrait du plus jeune des deux frères

Le plus jeune des deux frères Tramoni, Lisandru, nous avait accordé une interview, dans le cadre de nos chroniques sports, en juin 2019. A l'époque, un transfert avec Paris Saint-Germain était dans l'air. Transfert qui aurait achoppé avec les changements dans la direction du champion de France en titre.