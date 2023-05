AC Ajaccio : pas de catastrophisme à l'idée de retrouver la ligue 2

Il reste encore trois journée au programme du championnat de ligue 1, trois derniers matchs au cours desquels Olivier Pantaloni et les dirigeants ajacciens aimeraient voir le vrai visage de l'équipe. Il faut dire que le groupe a vécu une saison particulièrement difficile. D'ailleurs, Yohan Cavalli, le directeur sportif de l'ACA le reconnait : " on a été surpris par la qualité moyenne de la ligue 1. Les choses ont vraiment changé en l'espace de 7 ans, notamment au sein des équipes dites moyennes bien plus athlétiques que par le passé. On a des regrets, forcément. On savait que la saison à ce niveau de compétition allait être difficile. Mais il nous a manqué un peu de qualité, un peu de régularité, de constance et un peu de chance aussi parce que les blessures nous ont fait du mal à des moments importants du championnat."

Quitter l'élite du football français est toujours difficile. Mais le club, malgré l'expérience douloureuse, a grandi. "Cela va nous servir" indique Yohan Cavalli qui admet par ailleurs qu'il y a un gros delta entre la ligue 2 et la ligue 1. "Maintenant il va falloir respecter le championnat de ligue 2 parce que c'est le meilleur moyen de dégringoler. Mais si nous sommes sérieux, on pourra aborder cette nouvelle saison et ce championnat de la meilleure des manières même s'il sera plus difficile en raison du nombre de relégations."

Dès lors, et pour atteindre les prochains objectifs, le club ajaccien est contraint de revoir sa copie, notamment au niveau de l'effectif. "On a beaucoup de choses à voir entre les fins de contrats, les contrats que l'on souhaite prolonger (ndlr : ils sont peux nombreux), ceux que l'on ne souhaite pas garder et avec qui il faudra trouver un accord ..."

Une équipe qui se dessine avec le concours d'Olivier Pantaloni. Le directeur sportif de l'ACA ne confirme pas les bruits de couloir d'un arrêt possible de l'entraineur ajaccien à qui il reste encore 2 années de contrat.

Après une saison particulièrement difficile au plus haut niveau, l'ACA compte bien rebondir en ligue 2. "Nous avons toujours prouvé que nous avions notre place à ce niveau de compétition" conclut Yohan Cavalli, confiant en l'avenir.