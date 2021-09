AC Ajaccio : la victoire gâchée, un stadier ajaccien agressé

L'après-match a été agité ce samedi au stade François Coty, des incidents ont éclaté une heure après la belle victoire des Ajacciens contre Sochaux, 1 à 0, pour le compte de la 7ème journée du championnat de Ligue 2. Un stadier a été blessé au visage, alors qu'il se trouvait dans la cour intérieur du stade. Il aurait reçu un coup de la part d'un joueur de Sochaux. Une enquête a été ouverte et le joueur suspecté d'être à l'origine de cette agression a été interpellé pour être entendu dans les locaux du commissariat d'Ajaccio. Il devait être rapidement présenté devant le parquet.

Attroupement à l'issue du match © Radio France - Olivier Castel

On a assisté à une scène digne des banlieues

Le président de l'ACA, très en colère, a annoncé pour sa part son intention de déposer plainte. Il dénonce une agression scandaleuse. "On a assisté, explique Christian Leca, à une scène digne des banlieues. C'est un incident extrêmement grave. Le joueur en question a agressé verbalement un de nos joueurs, c'est alors qu'un membre de la sécurité est intervenu pour les séparer et a été sauvagement agressé (...) On va encore une fois nous traiter de dangereux, de méchants, de terroristes, mais quand on voit ce qui s'est passé, l'attitude de ce joueur de Sochaux... Le club va déposer plainte, le stadier aussi. J'espère que la ligue fera preuve d'une extrême sévérité. C'est inadmissible, on assiste à des choses d'autre monde".