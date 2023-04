AC Ajaccio : Garder l'espoir d'un maintien en Ligue 1

En déplacement sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche à 15 heures, l'ACA joue sûrement son dernier espoir de maintien en Ligue 1. Avant-dernier du championnat avec 21 points, les Acéistes restent sur cinq défaites de suite dont un cinglant 3-0 à domicile contre Auxerre dimanche dernier qui a quasiment entériné leurs chances de rester dans l'élite la saison prochaine.

Et ce n'est pas Olivier Pantaloni qui dira le contraire. Le coach ajaccien considère toujours que le club est "d'ores et déjà en Ligue 2." "L’objectif maintenant c’est de montrer une bonne image du club, souligne-t-il. Je suis prêt à entendre que la majorité des joueurs croit encore au maintien. Il faut qu’ils le prouvent."

Le coach ajaccien, Olivier Pantaloni, estime que son équipe est "dores et déjà en Ligue 2." © Radio France - Laurent Di Fraja

Contrairement à leur entraîneur, les joueurs y croient toujours, à commencer par Riad Nouri. "Tant que mathématiquement c'est possible, il faut y croire, affirme le milieu offensif. Sinon, on arrête maintenant et on ne se déplace plus (...) Une victoire face à Strasbourg peut relancer les choses, il faut que l'on soit plus libérés."

Le milieu offensif Acéiste Riad Nouri croit toujours au maintien en Ligue 1. © Radio France - Laurent Di Fraja

Privés de Belaïli, Levine et Alphonse, blessés, ainsi que de Vidal et Youssouf pour cause de suspension, les Ross'è bianchi se déplacent avec un groupe de 20 joueurs à Strasbourg. Les Alsaciens, 17èmes à deux points de Brest, premier non-relégable, joueront eux sans leur meilleur buteur Habib Diallo (15 buts), suspendu.

Devant plus de 25 000 personnes, l'ACA doit donc impérativement ramener un résultat positif de la Meinau pour garder cet infime espoir de maintien.

Strasbourg - ACA, 31ème journée de Ligue 1, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu RCFM. Coup d'envoi à 15 heures.

