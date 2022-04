AC Ajaccio - Le Havre AC : Dans les tribunes, comme sur le terrain, tenue correcte exigée !

Il va y avoir du sport ce samedi à Ajaccio, et c'est un doux euphémisme. L'AC Ajaccio, 2e au classement en Ligue 2, reçoit Le Havre, à François Coty. Club qui est écarté de la course à la montée mais qui a développé une vraie rivalité avec les ours ces dernières années.

En 2018, déjà, les deux équipes s'étaient opposées dans les barrages. L'ACA avait gagné, mais le match avait dû être joué 48 h plus tard que la date prévue, en raison d'incidents en bordure du stade. Cette année tous ici attendent ce match depuis que le calendrier est sorti.

Cet ACA-HAC sera peut-être même décisif pour la montée en Ligue 1, en cas de victoire pour les ajacciens. En tribune, Romain Beretti, supporter, appelle à mettre une grosse ambiance, mais cela-dit, à éviter tout dérapage

"Il faut faire attention. Surtout que nous ne sommes pas à l'abri d'Auxerre, qui est à trois points de nous. Les points il faut les gagner, et si on peut éviter d'en donner bêtement, on va éviter ! Si le stade est plein et que tout le monde joue son rôle, alors forcément, à 12 contre 11, cela est plus facile."

De plus l'ACA est toujours sous la menace du retrait d'un point au classement, en cas de nouveaux incidents, rappelle Yves Gentili, pour l'Association "l'Orsi Ribelli".

"Cette équipe du Havre jouera certainement de cette situation pour essayer de faire perdre les nerfs, que ce soit sur le terrain, aux joueurs, ou aux supporters peut-être. Il faut être vigilants. Même en cas de match nul, l'ACA aura toujours son destin en mains".

A l'heure où nous écrivons, de source interne, le déplacement des supporters du Havre reste autorisé par la préfecture de Corse.

Reportage complet à retrouver dans nos éditions radio ce vendredi.