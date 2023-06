La rencontre entre l'ACA et l'Olympique de Marseille (1-0) s'est déroulée dans un climat de fortes tensions ce samedi soir en Ligue 1. Un jeune garçon, Kenzo, âgé de 8 ans, a été agressé dans le stade François-Coty avec ses parents. La famille venue de Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône, a été violemment prise à partie par un groupe de supporters corses au moment où le garçon a sorti un maillot de l'OM. Kenzo, atteint d'un cancer du cerveau, réalisait un rêve en venant voir jour son club de cœur en Corse.

ⓘ Publicité

"On est choqué, on ne s'en remet pas"

Sa maman, Amandine, a raconté à France Bleu Provence sa violente agression qui s'est produite quand la famille gagnait une loge du stade : "Kenzo a sorti son maillot juste au moment où rentraient des supporters d'Ajaccio. Ils ont crié : « Le fils de pute, il a le maillot de l'OM, il faut qu'on le nique ». Je leur ai dit « C'est de mon fils que vous parlez comme ça ? Vous rigolez, c'est un enfant de 8 ans, il a un cancer ! ». Je l'ai poussé pour qu'il ne rentre pas, il m'a repoussée et je suis tombée. Après, ils m'ont marché dessus, ils sont passés, ils étaient quinze alors, je ne pouvais rien faire. Ils sont montés, ils ont ouvert la porte de la loge, ils ont mis deux coups de poing dans le visage de mon mari, ils ont poussé mon fils donc il est tombé et il a tapé tout le visage sur la barre en fer du siège, ils lui ont arraché les maillots, ils ont brûlé les maillots. On est choqué, on ne s'en remet pas."

loading

"Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar", a écrit ce dimanche le club de l'AC Ajaccio (ACA) dans un communiqué en réaction à cette agression. "Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge", relate le club corse. "Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve", poursuit l'AC Ajaccio.

"Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements"

"Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île", rappelle le club relégué en Ligue 2. "Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables", indique l'AC Ajaccio avant d'ajouter que le club corse "fera toute la lumière sur ces agissements honteux". "Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents", ajoute le communiqué.

La situation était tendue depuis la veille, vendredi, où des affrontements violents ont eu lieu dans le centre d'Ajaccio et, après le match, près de 200 supporters de l'OM ont été pris en charge par la ville pour dormir dans un gymnase transformé en dortoir. Ce qui n'a pas empêché l'agression d'un journaliste de France 3 Corse Via Stella dans une station-service à l'entrée de la ville. Ce-dernier a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital.