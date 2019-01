ACA – SCB, un derby de national 3 sous haute sécurité ?

Difficile de faire autrement ! La rencontre de national 3 entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia fera l’objet d’un dispositif de sécurité particulier.

Ajaccio, France

Le championnat de National 3 offre un nouveau derby ce dimanche entre l'ACA et le SCB.

Les ajacciens, dans le bas de tableau à l'heure de l'entame des matchs retour, reçoivent un Sporting à qui tout réussit en ce début d'année : large leader de son championnat et qualifié pour les 8e de finale de la coupe de France.

La rencontre se jouera à Timizzolu, et sera suivie par un nombreux public. Autrement dit, et au regard des incidents passés, l’ACA a prévu un dispositif de sécurité renforcé. « Une demi-compagnie de CRS, une trentaine de stadiers du club, et une entreprise privée de sécurité procèdera à la fouille des supporters » indique Cyril Vannucci, le directeur adjoint de la sécurité du club acéiste. Chaque équipe disposera de sa tribune. Les supporters bastiais seront installés dans la tribune honneur, les ajacciens, tribune Poli.

Comme à l'accoutumée dans ce genre de confrontations, les bastiais devraient se déplacer en nombre, un millier selon les dirigeants. D'où l'obligation d'encadrement précise Pierre Antoniotti, le directeur de la sécurité du SCB : « il a été convenu d’un service d’ordre à la fin de la rencontre pour éviter de revivre les mêmes incidents que l’année dernière. Nous ferons patienter nos supporters en tribune en attendant que la voie publique soit totalement libre après le match. »

Dans les rangs des deux clubs, on espère que les supporters feront preuve d’intelligence et ne seront pas à l’origine de nouveaux incidents. Faire de ce derby une belle et vraie fête du football corse : voilà un bel objectif qui pourrait être fixé à quelques heures de cet ACA – SCB.

