Accueil de feu pour Stijn Spierings, de retour à Toulouse

L'intégration du Néerlandais a été compliquée à Lens cet été. Le milieu de terrain, qui a signé un contrat de quatre ans avec les vice-champions de France, a peu joué. Seulement 116 minutes passées sur le pré avec son nouveau maillot et non-inscrit sur la liste des joueurs qui participeront à la Ligue des Champions. Arrivé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac ce jeudi soir, il a été accueilli par des dizaines de supporters toulousains.

Toulouse saute sur l'occasion

Le TFC s'est mis d'accord pour se faire prêter Stijn Spierings. Pour le plus grand bonheur des supporters, venus nombreux à l'aéroport pour l'accueillir ce mercredi soir. Titulaire une seule fois cette saison avec les Sang et Or (contre Monaco), Spierings retrouve un club qu'il connait par coeur. Il y a passé les trois dernières saisons et était une des pierres angulaires du nouveau TFC version RedBird Capital Partners. Arrivé en même temps que Dejaegere ou Van den Boomen.

Accueilli par les Ultras

Stijn Spierings fait donc son retour à Toulouse. Seulement en prêt, selon le site Les Violets. Le Néerlandais va donc apporter son expérience dans la ville rose ces prochains mois avant de voir de quoi son avenir sera fait.

Un retour qui ne fera pas de mal au milieu de terrain toulousain, en difficulté depuis le début de la saison. Les Toulousains vont à Marseille ce dimanche (17h05). Spierings sera-t-il de la partie ?