Girondins : l'avocat de Benoît Costil confirme la plainte pour diffamation après des accusations de racisme

C'est une exclusivité France Bleu Gironde. Pour la première fois, l'avocat de Benoit Costil, Me David Boussidan, s'exprime sur le sujet dans les médias et c'est sur France Bleu Gironde. Un entretien trois mois après les accusations de racisme envers son client, désormais ex-gardien des Girondins de Bordeaux. Fin mars, le joueur a été visé par des accusations de racisme proférées à son encontre par le groupe de supporters des Ultramarines. Benoît Costil a tout de suite réfuté et décidé de saisir la justice. Aujourd'hui, son avocat annonce le dépôt d'une plainte pour diffamation auprès du tribunal judiciaire de Paris "pour que son honneur soit préservé".

Une plainte pour diffamation

Sur France Bleu Gironde, Me David Boussidan confirme "un dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile", intervenu il y a "un peu plus d'un mois". Cette plainte a été déposée pour diffamation publique auprès du tribunal judiciaire de Paris "parce que ce tribunal dispose de chambres spécialisées en matière d'infractions de presse". Selon l'avocat, Benoit Costil "réfute avec force et conviction" avoir tenu les propos évoqués. Il n'a jamais "eu le moindre comportement raciste envers ses coéquipiers ou envers qui que ce soit d'ailleurs" poursuit David Boussidan. C'est pour cette raison qu'il a décidé de porter plainte "pour que son honneur soit préservé".

Le dossier que l'on a transmis comporte un certain nombre d'éléments qui sont probants

"La machine judiciaire est lancée" affirme le conseil de Benoît Costil, le magistrat instructeur a "absolument toute latitude pour entendre toutes les parties qu'il souhaite entendre". C'est d'ailleurs l'objectif de la plainte contre X "qui permet aux enquêteurs de ne pas être cantonnés à une personne" même si "de toutes façons une personne s'est exprimée dans le stade, et a reconnu en être l'auteur (des accusations, ndlr)" précise David Boussidan. La plainte déposée est très solide indique-t-il sur l'antenne de France Bleu Gironde : "Le dossier que l'on a transmis comporte un certain nombre d'éléments qui sont probants".

"Des choses surprenantes dans le dossier"

Pour David Boussidan, "il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes dans ce dossier". Il pointe du doigt des accusations étonnantes de la part des supporters : "Jusqu'à preuve du contraire, les supporters sont des gens qui soutiennent leur équipe et ne sont pas là pour créer des désordres au sein de leur propre équipe". Il se pose aussi des questions sur les raisons de telles accusations : "Dans le cas du match contre Montpellier, on a des accusations qui ont été proférées au beau milieu d'un match. C'est vrai qu'on s'interroge sur cette façon de faire. On se demande pourquoi. Qu'est ce qui a motivé une personne à prendre le micro et à porter de telles accusations ?" L'avocat y voit-il un coup monté, une cabale contre son client ?

Une enquête au sein du club ?

Le club des Girondins de Bordeaux s'est-il également saisi de cette affaire ? Une enquête contre Benoît Costil est-elle en cours en interne ? "Nous n'avons pas d'information sur ce point, on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur" assure l'avocat.

A ce jour, nous ne sommes pas au courant

Une interview à écouter sur France Bleu Gironde

