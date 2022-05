Mercato : Adama Mbengue prolonge avec la Berrichonne

Il faisait partie de ce lot important de joueurs qui arrivent en fin de contrat à la Berrichonne dans quelques semaines. Mais il est semble-t-il une exception : Adama Mbengue va poursuivre l'aventure avec la Berri la saison prochaine.

Le club l'a annoncé ce jeudi, via un communiqué : "Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 31 matchs, Adama a réalisé la saison la plus complète de sa carrière. (...) C’est donc tout naturellement que le club a souhaité poursuivre l’aventure avec le natif de Diambars. Bien adapté au club et à la ville, Adama s’est mis d’accord avec les dirigeants pour prolonger son bail dans le club de Châteauroux !"

Le défenseur sénégalais, âgé de 28 ans, est arrivé à l'été 2021 à Châteauroux. "Cette saison, j'ai retrouvé le plaisir de jouer régulièrement, cela m'a fait le plus grand bien" a déclaré celui qui est le deuxième joueur de champ le plus utilisé de la saison, après Thomas Robinet. "J'ai la confiance de l'entraîneur et des dirigeants, donc j'espère pouvoir leur rendre dès la saison prochaine en continuant d'être performant, pour aider le club à retrouver la Ligue 2 !"

En revanche, impossible de connaître pour le moment la durée de cette prolongation. "La direction ne souhaite pas communiquer sur ça" a répondu le club à France Bleu Berry.