Adil Aouchiche à l'ASSE : "beaucoup de conditions réunies", pour le sélectionneur Jean-Claude Giuntini

Adil Aouchiche a joué trois matches avec les pros du PSG cette saison, et marqué un but en coupe de France.

C'est la pépite que le foot français s'arrache actuellement. Après être venu visiter les installations de l'AS Saint-Etienne la semaine dernière, Adil Aouchiche (17 ans) est tout proche de signer son premier contrat professionnel avec l'ASSE, alors qu'il a été formé au PSG.

Attention, les Italiens de la Juventus Turin sont à l’affût. Mais les Verts seraient en passe de rafler la mise. Pour le sélectionneur des moins de 18 ans Jean-Claude Giuntini, le Forez serait un bon choix pour le milieu de terrain qu'il a eu sous ses ordres lors du dernier Mondial.

"On a discuté à bâtons rompus pendant la coupe du Monde puis dernièrement par texto. Je pense que l'ASSE est intéressant pour lui, pour avoir un temps de jeu garanti et plus conséquent qu'au PSG. On connait Saint-Etienne, l'attachement du public, un environnement positif."

Claude Puel est capable de mettre en valeur le potentiel d'un joueur et le faire entrer dans l'équipe professionnelle. - Jean-Claude Giuntini

"Et puis, il y a la personnalité de Claude Puel le manager des Verts qui est attentif à l'éclosion de joueurs en devenir. Il est capable de mettre en valeur le potentiel d'un joueur et le faire entrer dans l'équipe pro. Il y a donc beaucoup de conditions réunies pour qu'il puisse s'exprimer."

Quel profil de joueur est Adil Aouchiche?

Si le projet des Verts semble donc coller avec le milieu offensif du PSG, reste à savoir quelle place il pourrait occuper dans l'effectif stéphanois. Adil Aouchiche n'est pas encore majeur mais il peut dépanner quasiment partout en attaque, explique Jean-Claude Giuntini.

"Milieu pas loin de la zone de finition, c'est un poste qui lui convient bien puisqu’il est à la fois capable de participer à l'élaboration des attaques mais aussi à la finition. C'est un joueur qui a beaucoup d'activité et qui est capable de faire la différence. C'est un joueurs complet et efficace."

Je lui ai dit que même avec plus du temps jeu il serait difficile de s'imposer en Ligue 1, encore que.

"C'est un garçon intelligent et posé, qui est à l'écoute. Je lui ai dit que même avec plus du temps jeu il serait difficile de s'imposer en Ligue 1, encore que... Je lui ai dit aussi de garder la tête sur les épaules. Même si ces sollicitations, il les mérite en ayant brillé sur les dernières compétitions."

D'ailleurs, Adil Aouchiche l'a prouvé en marquant un but (en coupe de France) en seulement trois matches joués avec les stars du Paris Saint-Germain cette saison.