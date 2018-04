Avec Steve Mandanda, c'est le gros point d'interrogation de l'OM après la victoire (3-1) à Dijon : quelle est la nature de la blessure d'Adil Rami, et combien de temps peut-il manquer à Rudi Garcia

Marseille, France

Blessure à la cuisse pour Steve Mandanda, douleurs au tendon d'Achille pour Rolando et mollet endolori aussi pour Adil Rami : l'OM accumule les pépins physiques sur ce déplacement à Dijon. Et les incertitudes qui planent sur l'indisponilité possible de ces 3 cadres gâchent en partie le plaisir du succès arraché dans les dernières minutes en Bourgogne.

Adil Rami a quitté ses partenaires en fin de rencontre, après avoir déjà alerté son staff auparavant.

"J'espère que ça va aller. J'ai senti une petite douleur, qui est montée progressivement. J'aurais peut-être dû sortir avant. J'ai senti mon mollet se durcir. On pense peut-être à une contracture. "Adil Rami

Alors, trop juste pour jeudi, et le déplacement de l'Olympique de Marseille à Leipzig (Allemagne), en quarts de finale aller d'Europa League ?