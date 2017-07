Adil Rami "ramène du charme" à l'Olympique de Marseille !

Fidèle à sa réputation, Adil Rami s'est présenté détendu devant les micros pour sa présentation officielle à l'Olympique de Marseille.

Il en joue. Il aime ça. Et ça se voit ! A l'image d'un certain Patrice Evra lui aussi, Adil Rami est plutôt à l'aise dans l'exercice médiatique. Pour sa première conférence de presse officielle avec l'OM, pour sa présentation, le défenseur a usé de son charme face aux micros. Il est la 4e recrue estivale du club, après les arrivées de Steve Mandanda, Luiz Gustavo et Valère Germain.

6 ans à l'étranger

Sur sa vidéo de présentation, on le voit ainsi se.. "friser les moustaches". Et il faut avouer qu'elles ont particulièrement poussé ces derniers temps. Mais évidemment, ses nouveaux coéquipiers l'ont déjà branché sur le sujet !

"J'ai trouvé une vraie équipe de copains, ils n'ont pas hésité à me chambrer, ils ont bien attaqué ma moustache .. pourtant j'amène du charme à cette équipe (rires !). Ils m'ont bien attaqué dans le stage, mais ça chambre,. J'aime bien ça !" Adil Rami

Plus sérieusement, lui qui a passé son enfance dans le Var à Fréjus, a aussi déclaré sa flamme au club, en toute sincérité.

"Avec les copains d'enfance, on regardait souvent les matchs OM/Paris, cet engagement qui m'avait impressionné à l'époque, et puis il y a cette Ligue des champions (remportée par l'OM en 1993), donc automatiquement c'est devenu un rêve. En plus je suis Fréjussien, Fréjus c'est juste à côté et tellement loin, donc j'ai réalisé un rêve d'enfance. " Adil Rami

Voilà 6 ans que le défenseur international de l'Equipe de France (31 sélections) a quitté l'hexagone. Sur un titre de champion de France avec Lille. La suite ? L'Espagne et l'Italie : Valence, Milan AC puis FC Séville.