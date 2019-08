Adolphe Teikeu : "Le FC Sochaux m'a vraiment manqué !"

Sochaux, France

Adolphe Teikeu est donc de retour dans la maison jaune et bleue. Le défenseur international camerounais, parti en 2018 après 3 saisons pleines au FCSM, n'a pas souhaité prolongé l'aventure en Arabie Saoudite avec le club d'Ohof de Médine. Et c'est à Bonal qu'il rebondit en signant un contrat d'un an (plus un en option). Le plus naturellement du monde nous a-t-il confié ce lundi lors de sa présentation à la presse. Et pour apporter toute son expérience aux Lionceaux.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Adolphe Teikeu, comment s'est conclu votre retour au FCSM ?

Adolphe Teikeu : Ca s'est fait naturellement. J'étais sans club depuis mon départ d'Arabie Saoudite en mai (il n'a pas souhaité prolongé) et j'ai de la famille à Mulhouse. J'étais donc dans le coin et j'ai revu des dirigeants sochaliens. Ensuite, tout est allé très vite, et on a rapidement trouvé un accord.

FBBM : Pourquoi ne pas être resté en Arabie Saoudite ?

AT : Parce que c'est l'été toute l'année (rires !). Il fait vraiment trop chaud, mais aussi parce que le niveau de jeu est trop différent de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Ca ne me convenait pas.

FBBM : Comment avez-vous trouvé le FCSM à votre retour un an plus tard ?

AD : Déjà il y a un directeur sportif (Thomas Deniaud), il n'y en avait pas à mon époque. C'est un grand changement, comme un nouveau président. J'ai été très bien accueilli, ça rend le retour plus facile. Et puis j'ai trouvé un groupe de joueurs de qualité, très jeune mais de qui joue bien au foot et très discipliné. Et puis l'environnement autour du club est plus positif et c'est très important pour la confiance des joueurs.

"Sochaux m'a vraiment manqué" -Adolphe Teikeu

FBBM : Sochaux vous a manqué ?

AT : Oui je peux le dire, Sochaux m'a vraiment manqué ! La saison dernière, quand j'étais en Arabie Saoudite, parfois je me demandais pourquoi j'étais parti, ce que je faisais là. J'avais vraiment des envies de revenir.

FBBM : Quelle est votre mission dans cet effectif ?

AT : d'apporter mon expérience auprès des jeunes, de les encadrer. Et d'y ajouter ma touche personnelle sur le plan technique et tactique. Je serai dur s'il le faut comme Omar Daf l'a été avec moi avant quand il était adjoint. Dur mais juste.

FBBM : Lacroix-Diédhiou réalise un excellent début de saison en défense centrale, pensez-vous les déloger ?

AT : C'est au coach de répondre à cette question. J'ai vu que notre charnière joue bien actuellement mais je suis là, encore une fois, pour me faire ma place (Omar Daf reste évasif et explique juste que "la concurrence est saine et ce sont les meilleurs qui joueront").

"Je suis revanchard" -Adolphe Teikeu

FBBM : Serez-vous un joueur différent ?

AT : Comme le dit un dicton "il n'y a que les idiots qui ne changent pas" .. donc je vais m'adapter aux changements dans le club et m'intégrer au projet de jeu et du groupe. Je suis revanchard et je reviens pour faire mieux qu'avant. Vous me dîtes que je dois faire attention à prendre moins de cartons rouge (il en a pris 2 avec Sochaux) mais j'en ai peu pris dans toute ma carrière (4 dit-il de mémoire) ! En tous les cas, je vais tout faire pour aider le FCSM. On a une belle équipe, et je suis sûr qu'on peut faire de très belles choses cette saison. Quant à moi, je n'ai pas besoin de refaire une préparation physique mais je dois quand même retravailler sur le plan cardio notamment. "Il faut le faire souffrir avant" plaisante le coach sochalien.

"Peut-être encore un milieu offensif, gaucher de préférence, mais seulement s'il y a un ou deux départs" - Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM

Concernant le mercato d'été qui referme ses portes dans une semaine le lundi 2 septembre 2019, Thomas Deniaud, le directeur sportif a fait le point "Aujourd'hui, clairement nous n'avons plus de budget. On continue de travailler, _peut-être qu'il y aura un départ ou deux, auquel cas on pourra faire un joueur ou deux. Ce serait un milieu offensif de couloir, gaucher de préférence_. On a des noms. Faut pas s'emballer, on ne sait pas si ça se fera mais on ne désespère avoir une dernière recrue."

Et sur le bilan de ce début de saison, Thomas Deniaud est forcément satisfait "On ne peut que l'être, comptablement déjà mais aussi et surtout par rapport à l'atmosphère positive au club et en tribunes. Et puis il y a l'état d'esprit affiché par les joueurs "Quand je vois, tous les remplaçants courir sur le poteau de corner pour aller féliciter le jeune Bryan Lasme, (auteur du 3ème but contre Nancy), franchement, j'ai eu envie de pleurer !".

