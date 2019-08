Adrien Ponsard, ex-attaquant de l'AS Saint-Etienne: "Wahbi Khazri n'a pas le rendement de la saison dernière"

Saint-Étienne, France

Pour sa première de la saison à Geoffroy Guichard dimanche, et un match nul (1-1) arraché face au promu brestois grâce à Denis Bouanga en fin de rencontre (83e), l'attaque des Verts a montré des signes de faiblesse, à l'image de son meilleur buteur la saison dernière Wahbi Khazri.

Pour l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne à la fin des années 90 Adrien Ponsard, invité du Débrief ce lundi soir entre 18 et 19h, l'International tunisien auteur de 13 buts et 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 1 avec les Verts, "n'a pas le rendement de la saison passée".

Des "sifflets un peu justifiés" lors de son remplacement dimanche dans le Chaudron

"Wahbi Khazri a pris un peu de poids et physiquement il n'est pas au top. Il n'a pas le rendement de la saison dernière. Bon, il revient de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) mais les sifflets sont un peu justifiés même s'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait la saison dernière et lui laisser le temps de se remettre en jeu."

Pas mal de déchet dans le jeu du meilleur buteur et passeur des Verts la saison dernière

Ce qui a pu agacer le public de Geoffroy Guichard dimanche face à Brest, et expliquer une partie des sifflets lors de son remplacement à un quart d'heure de la fin du match par Arnaud Nordin (75e), c'est le déchet dans le jeu du numéro 10 de l'AS Saint-Etienne, selon Adrien Ponsard.

"Il a tenté des exploits tout seul et perdu le ballon. (...) Est-ce que le club a les moyens d'attendre que Wahbi Khazri revienne en forme? Je ne pense pas. On a besoin de lui tout de suite, surtout si on veut jouer le championnat, l'Europe et les coupes nationales. C'est vrai qu'il y a eu la CAN mais il doit se maintenir en forme."

L'autre buteur de l'AS Saint-Etienne, Robert Beric, semble lui plus affûté mais il a été fantomatique lors de son entrée dimanche pour la rentrée des Verts dans le Chaudron. Le problème c'est que Khazri et Beric ont pesé à eux deux plus d'un 1/3 des buts des Verts en Ligue 1 la saison dernière.

Reprise de l'entrainement dès ce mardi pour certains

Si Timothée Kolodziejczak, arrivé dans le Forez en fin de semaine dernière, a repris l'entrainement dès lundi avec la réserve, la reprise de l'entrainement se fera "à la carte" cette semaine, a expliqué l'entraîneur des Verts, Ghislain Printant, dimanche après le match nul face au promu brestois.

Les autres joueurs du groupe pro reprendront l'entrainement mercredi, ou au plus tard jeudi après-midi (16h30) pour le prochain entrainement ouvert au public.

Une dixième recrue officialisée par l'ASSE cet été

Toujours dans le secteur offensif, les Verts ont officialisé lundi leur dixième recrue du mercato d'été. Il s'agit de Jérémie Porsan-Clémenté. Le jeune attaquant de 21 ans qui vient de Montpellier a signé pour deux ans et évoluera cette saison avec la réserve de l'AS Saint-Etienne.

