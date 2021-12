Adrien Thomasson avant Strasbourg - Marseille : "On est ambitieux, on joue tous les matchs pour les gagner"

De l'ambition, de l'humilité et de la bonne humeur. C'est ce qui a transpiré, comme souvent, de la conférence de presse du Racing avant le match au sommet ce dimanche contre l'Olympique de Marseille à la Meinau.

Pour le rayon bonne humeur, Adrien Thomasson a vu son intervention devant la presse perturbée par plusieurs de ses coéquipiers. Le meneur de jeu fête en effet ce vendredi ses 28 ans. Le capitaine Dimitri Liénard, Frédéric Guilbert et Lucas Perrin, sono sur l'épaule, sont venus bruyamment lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Des résultats au-delà des espérances pour Julien Stéphan

De l'humilité, car les Strasbourgeois, l'entraîneur Julien Stéphan en tête, savent que la bonne passe du Racing s'arrêtera un jour, en espérant que ça ne soit pas contre un OM, solide défensivement, mais en manque d'inspiration offensive ces dernières semaines.

"Si j'avais pensé en début de saison qu'on marquerait deux buts en moyenne par match après 17 journées, vous auriez pu me prendre pour un fou et vous auriez eu raison, c'est exceptionnel, avoue Julien Stéphan. Mais on continuera d'avancer cachés, il y a beaucoup de clubs qui ont vocation à finir devant Strasbourg. D'être devant certains de ces clubs-là au soir de la 17ème journée, c'est assez exceptionnel."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais l'entraîneur strasbourgeois ne boude pas son plaisir d'aborder ce match contre l'OM devant un stade plein et avec la perspective alléchante de rejoindre les Marseillais au classement en cas de victoire (et même de les dépasser au goal-average). "Profitons des bons moments quand ils sont là, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à être dans cette position au classement, de recevoir certaines louanges comme en ce moment, analyse Julien Stéphan. Il faut faire attention à ça. Pour autant, c'est quelque chose qui a été mérité pour les joueurs par leurs performances. Une équipe européenne arrive à la Meinau, avec beaucoup de qualités, mais on va aussi avoir envie de montrer les nôtres devant notre public".

Une première victoire contre l'OM depuis le retour en Ligue 1 ?

Pour ce 100ème affrontement entre le Racing et l'OM en première division, les Strasbourgeois espèrent pour la première fois battre les Marseillais en Ligue 1 depuis leur retour dans l'élite en 2017. "Cette saison, je sens qu'on joue vraiment tous les matchs pour les gagner, savoure le milieu de terrain Adrien Thomasson. On met des choses en place et on est ambitieux dans le jeu. Pour l'instant, on avait du mal contre les grosses équipes. Le match contre Nice nous a confortés dans ce qu'on fait de bien depuis plusieurs semaines".

Le Racing sera toujours privé de son défenseur central Maxime Le Marchand, blessé au dos. L'attaquant sud-africain Lebo Mothiba devrait faire son retour avec la réserve dimanche.