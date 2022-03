Adrien Thomasson (Strasbourg) forfait pour le match à Lorient, mais aussi sans doute contre Lens

Le milieu de terrain du Racing Adrien Thomasson s'est à nouveau blessé à la cuisse. Il avait déjà raté les deux derniers matchs de Ligue 1 et il manquera celui de dimanche à Lorient, et très certainement le suivant face à Lens début avril.

Déjà forfait pour les rencontres à Reims (1-1) et contre Monaco (1-0), Adrien Thomasson avait repris l'entraînement normalement mercredi, mais il a rechuté le lendemain, touché à nouveau au quadriceps droit.

« On a eu l'aval pour le remettre sur le terrain, on n'a pas de regrets. Il avait effectué une très bonne séance mercredi sans difficulté, c'est sur la deuxième qu'il a eu de nouveau une alerte. Il a préféré s'arrêter tout de suite. Donc on va refaire les soins nécessaires pour que cette blessure disparaisse complètement », a justifié Julien Stéphan.

L'entraîneur strasbourgeois a évoqué "un coup dur pour le groupe, car c'est un joueur impactant et important depuis le début de saison. Dans une saison, il faut faire face aux aléas des suspensions et des blessures. En permanence, on doit trouver des options pour remplacer les joueurs qui ne sont pas là. Je souhaite qu'il récupère le plus rapidement possible et bien évidemment qu'on a envie de le retrouver le plus vite possible".