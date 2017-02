Affaire Balotelli : le SCB sauve les meubles

Le SCB a été condamné ce jeudi à un point avec sursis et cinq matchs sans tribune Est par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle dans l’affaire dite « Balotelli ».

L’affaire « Balotelli », du nom de ce joueur italien qui évolue à Nice et qui s'était plaint de propos racistes tenus à son encontre au lendemain d’un match à Furiani en janvier dernier, a coûté un point avec sursis et trois rencontres sans tribune Est au Sporting Club de Bastia. Une condamnation de la commission de discipline de la LFP à laquelle viennent s'ajouter les deux matchs déjà purgés, en préventif. Les trois prochains, dont celui de mercredi face à Nantes, puis Saint-Etienne et Lille, se joueront donc sans la tribune Est également. "On a échappé au pire, sportivement... en évitant la perte d'un point ferme... la commission a tout de même entendu nos arguments..." précise Anthony Agostini, le directeur de services généraux du Sporting.

Commission de discipline :

- Retrait d'un point avec sursis

- Suspension de La Tribune Est pour trois matchs (sanction ferme)#SCBOGCN pic.twitter.com/Zp9K129BiF — SC Bastia (@SCBastia) February 24, 2017

La Commission de Discipline de la Ligue a donc statué ce jeudi soir sur les cris de singes proférés contre l'attaquant de Nice, d'origine ghanéenne. Elle a entendu le joueur par visioconférence depuis Nice, l'avocat du SCB était présent à Paris. Vers 22h30, Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la Ligue de Football professionnelle expliquait la portée de la décision :

Une sanction proportionnée

« Évidemment il s’agissait de faits complètement intolérables, abjectes, qui n’ont aucunement leur place dans un stade de football ni ailleurs. Dans ce dossier la responsabilité du club est particulière, le match s’est terminé et personne n’en a parlé le soir…On constate depuis plusieurs saisons que tous les incidents émanent de cette tribune Est. Le club avait pris des mesures pour identifier une des personnes auteur de ces cris racistes en l’écartant du stade. »

Préserver le classement

La sanction reste lourde pour les dirigeants du Sporting. Anthony Agostini, le directeur des services généraux du club le pense même si l'essentiel, le classement du club, ne bouge pas.

« Une sanction assez lourde, mais il fallait s’y attendre. Notre priorité était de préserver notre classement. Il aurait été extrêmement dommageable pour nous de nous voir retirer un point ferme…ce qui était jusqu’à présent la jurisprudence de la commission de discipline. On est à plusieurs points du barragiste, on a deux matchs importants la semaine prochaine à domicile et il était important de conserver nos chances. »

« La commission de discipline décide depuis un an et demi de frapper directement les tribunes. Auparavant c’était le club qui était frappé au portefeuille, voire de fermeture du stade de Furiani avec délocalisation sur le continent. On arrive désormais à six matchs de fermeture de la tribune Est, je crois que c’est sans précédent dans les annales du championnat. Pendant une heure et demie on a bataillé ferme pour protéger notre classement, nos points, faire comprendre qu’on avait peu de possibilités d’agir. »