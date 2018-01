L'image a quasiment fait le tour du monde : l'arbitre français Tony Chapron qui essaie de tacler un joueur nantais lors de la rencontre face au PSG. Réaction démesurée après avoir été bousculé par le Canari qui sera même expulsé pour ce geste involontaire. Depuis Tony Chapron a été suspendu par la Fédération, il sera entendu jeudi par la commission de discipline. Dans un rapport il a reconnu avoir mal jugé l'action et dans un communiqué il a également présenté ses excuses au joueur nantais. Une polémique qui ne surprend pas le Ligérien Dominique Fraise. Pour l'ancien arbitre international, cet événement est l'occasion pour les arbitres de se rendre compte qu'une réaction (celle des joueurs) instinctive mais répréhensible peut arriver. Mais il est surtout loin d'être surpris de voir Tony Chapron englué dans une telle affaire.

Je pense que son égo a été touché et que Tony n'a pas apprécié de se retrouver par terre devant autant de monde. J'ai été 4e arbitre avec Tony et il a eu des mots avec des joueurs. C'est quelqu’un qui a insulté des joueurs. Quand j'étais 4e arbitre on avait des oreillettes donc je l'ai bien entendu. Tout le monde le sait. Ce sont les instances de l'arbitrage qui prennent leurs décisions mais parfois certains joueurs subissent ces choses là... Tony est quelqu’un de très intelligent mais il a du mal à retomber sur terre, dans l'humain du fait d'une approche un peu hautaine qu'il peut avoir avec les gens.