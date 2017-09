Affaire du match dit truqué SM Caen - Nîmes : Jean-François Fortin et Mokkedel renvoyés devant la justice

Le juge d'instruction en charge de l'affaire dit du match truqué entre Caen et Nîmes en Ligue 2 en 2014 a délivré ce mardi une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris des mis en cause dont le président du SM Caen Jean-François Fortin et Pilou Mokkedel.

En janvier dernier, le parquet national financier avait requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le juge d'instruction est allé dans son sens et a délivré une ordonnance de renvoi confirme le tribunal.

Le président Jean-François Fortin et l'ancien directeur de la sécurité du SM Caen Pilou Mokkedel sont poursuivis pour corruption passive et complicité de corruption. L'affaire sera jugée devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès pourrait se tenir en 2018 espère la juridiction parisienne.

La justice reproche aux deux hommes d'avoir accepté un arrangement des dirigeants nimoîs en mai 2014 lors du match SM Caen - Nîmes. Le nul (1-1) avait bénéficié aux deux équipes, la première pour la montée en Ligue 1, la seconde pour le maintien.

Cela ne me surprend pas du tout. Quand l'origine d'une affaire est aussi absurde, je ne vois pas comment le juge peut faire autrement. Pilou Mokkedel

La Ligue de Football professionnelle avait blanchi sportivement le président et le club de football normand. La justice considère que l'affaire mérite un procès.

"Franchement, me retrouver devant un tribunal, cela ne me surprend pas du tout, déplore fataliste Pilou Mokkedel. Quand l'origine d'une affaire est aussi absurde, je ne vois pas comment M. Tournaire (le juge) peut faire autrement. Il va jusqu'au bout des choses et de son instruction. J'espère que je serais face à un tribunal où je pourrais échanger et prouver qu'ils se sont trompés."

Jea- François fortin et son avocat n'ont pu être joint.