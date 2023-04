Affaire Galtier : des entraîneurs et joueurs s'expriment pour soutenir l'entraîneur du PSG

Depuis mardi et la divulgation d'un mail (sans entête) où on lui prête des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il était le coach de l'OGC Nice, Christophe Galtier est dans la tourmente. Le technicien du PSG va prendre la parole ce vendredi en conférence de presse (13h) et ce sujet va bien évidement être abordé.

Avant cela, quelques voix ce sont fait entendre ce jeudi pour venir en soutien d'un entraîneur parisien qui a du être mis sous protection après des menaces de mort suite à la divulgation de son numéro sur les réseaux sociaux. Christophe Galtier est une personnalité apprécié du monde duu football français, un visage familier qui a reçu de nombreux messages de soutien.

"Moi je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos"

Parmi eux, celui de son ami Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes : "ce que je veux dire, c'est que je connais bien Christophe, je ne l'ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués. Maintenant si des gens sortent des choses comme ça, il faut qu'ils en parlent mais moi je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos. J'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot, en dehors du foot, et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là."

Sur les réseaux sociaux certains joueurs ont commencé à témoigner en faveur Christophe Galtier. Burak Yilmaz a travaillé sous les ordres de Galtier à Lille. Sur Instagram, l'attaquant Turc a écrit : "j'ai senti que je me devais de dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique."

"le football, c'est un lieu d'union, de mixité sociale"

Toujours dans le Nord mais à Lens, Franck Haise l'entraîneur du futur adversaire du PSG samedi en championnat a aussi donné son avis sur l'affaire Galtier. Surpris tout d'abord "par la machine médiatique" et d'enchaîner "à ce moment-là de la saison et après le match de Nice, cela a pris une très grosse dimension. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit car je n'ai pas les éléments, a encore enchaîné le patron de la étonnante équipe lensoise. Si certains ont des éléments..."

Dans sa conférence de presse, l'entraîneur sang et or a rappelé une chose très importante à ses yeux : "les deux autres faits que j'ai notés sont les suivants. Le premier c'est que Christophe Galtier, cela fait plus de 35 ans qu'il est dans le football de haut-niveau et moi qui y suit aussi depuis longtemps je n'avais jamais entendu parler de cela. Ça c'est objectif. La deuxième chose c'est que le sport et le football en particulier, c'est un lieu d'union, de mixité sociale, culturelle et religieuse, d'ouverture, de tolérance et cela doit le rester. C'est peut-être un des derniers lieux où cela doit toujours le rester. Donc il faut que cela le reste..."