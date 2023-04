Affaire Galtier : "il n'a jamais tenu de propos discriminatoires", assure Laurent Batlles

Laurent Batlles a rejoint la longue liste des techniciens venus au secours de Christophe Galtier, dans l'affaire d'accusation pour des propos discriminatoires qu'il aurait tenu, la saison passée, quand il était à la tête de l'OGC Nice .

Son ancien capitaine (2010-2012) et adjoint (2015-2016) s'est exprimé, ce samedi, en conférence de presse d'avant-match de Grenoble. "C'est difficile de parler de ce dossier-là car je n'ai pas les tenants et les aboutissants", a-t-il d'abord répondu, avant d'ajouter: "à titre personnel, en tant que joueur, en tant que capitaine ou qu'adjoint, je n'ai jamais entendu de propos discriminatoires de la part de Christophe."

Défendu également par Roland Romeyer et Alain Blachon

D'autres voix se sont élevées ces derniers jours du côté de Saint-Etienne pour défendre l'ex-coach des Verts (2009-2017), parmi lesquels le président du directoire Roland Romeyer chez nos confrères d'Aujourd'hui-en-France, ou encore, à France Bleu Saint-Etienne Loire, son ancien adjoint, Alain Blachon . "Il s'agit d'une cabale. Moi, ce Christophe Galtier présenté comme une personne très raciste, je ne l'ai pas côtoyé, je ne le connais pas", a-t-il indiqué. "Je n'ai qu'une chose à dire : laissez-le travailler ! Pour une fois que nous avons un entraineur français à la tête de la meilleure équipe française, laissons-le travailler sereinement et avec beaucoup de respect par rapport à son travail et par rapport à l'homme qu'il est."

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice et des perquisitions ont été effectuées au club azuréen . Christophe Galtier a de son côté déposé trois plaintes contre Julien Fournier, ancien directeur sportif à Nice, et contre les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo.