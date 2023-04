Affaire Galtier : Rivère entendu par la justice, Brailsford a parlé aux joueurs

Le directeur de la performance à Inéos, Dave Brailsford, et le nouveau directeur général d'Inéos Sport, Jean-Claude Blanc, ont pris la parole mardi matin devant les salariés de l'OGC Nice. Le directeur sportif, Florent Ghisolfi, également, dans un second temps. Pour évoquer "l'affaire Galtier" et confirmer, selon RMC, la teneur de la note de travail écrite par Julien Fournier et qui a fuité dans la presse. Depuis, Christophe Galtier a déposé plusieurs plaintes pour diffamation et le procureur de Nice a ouvert une enquête et mené des perquisitions dans les bureaux du siège de l'OGC Nice dans la plaine du Var.

Aucun membre du secteur sportif interrogé pour l'instant

Dans ce cadre-là, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a bien été entendu par la justice, comme le révèle L'Équipe ce mercredi. Il n'est pas le seul. Plusieurs salariés ont également été interrogés dans le cadre de cette enquête. Mais aucun membre du secteur sportif pour l'instant. La justice devrait laisser passer les échéances importantes à venir avant de convoquer les joueurs et les membres du staff pour leur permettre de s'exprimer. Aucune communication publique n'est prévue pour l'instant au club tant que l'enquête est en cours.