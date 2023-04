Affaire Galtier : "une cabale", pour son ancien adjoint à l'AS Saint-Étienne

Accusé de racisme lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier est dans la tourmente. À l'image de Roland Romeyer ("Galtier raciste ? C'est quoi ces conneries ?") et de Mevlüt Erding ("aucun racisme de sa part" ), ceux qui ont côtoyé le technicien lors de son passage à l'AS Saint-Étienne, et qui ont pris la parole jusqu'à présent, le défendent. Son ancien adjoint à l'ASSE, Alain Blachon, ne veut pas croire lui non plus à ces accusations.

France Bleu Saint-Étienne Loire - Alain Blachon, que vous inspire aujourd'hui cette "affaire Galtier" et les accusations de racisme visant l'ancien entraineur de l'ASSE ?

Alain Blachon - Pour moi, il s'agit d'une cabale. Moi, ce Christophe Galtier présenté comme une personne très raciste, je ne l'ai pas côtoyé, je ne le connais pas. Christophe est en difficulté avec le Paris-Saint-Germain et peut-être que des jalousies sont nées afin de pouvoir rapidement l'enterrer. Je n'ai qu'une chose à dire : laissez-le travailler ! Pour une fois que nous avons un entraineur français à la tête de la meilleure équipe française, laissons-le travailler sereinement et avec beaucoup de respect par rapport à son travail et par rapport à l'homme qu'il est.

Dans un article publié par Nice Matin , la gestion du ramadan par Christophe Galtier aurait fait imploser le vestiaire de l'OGC Nice. Qu'en était-il de cette gestion, à l'ASSE ?

Pour Christophe Galtier, l'important était de permettre à ses joueurs de s'exprimer correctement et d'apporter une plus-value à l'équipe. Des joueurs comme Kurt Zouma, Faouzi Ghoulam ou encore Josuha Guilavogui ont pu s'installer dans l'équipe avec beaucoup de volonté, de détermination et avec l'aide de leur entraineur, Christophe Galtier, qui a tout fait pour leur créer un espace favorable. Durant les périodes de ramadan, Christophe s'est toujours bien occupé des joueurs le réalisant. Je pense à Faouzi Ghoulam ou encore à Idriss Saadi, à qui il a bien expliqué les avantages et les inconvénients du jeûne au niveau de la performance, des blessures. Tout cela en collaboration avec le médecin du club, Tarak Bouzaabia, sur lequel Christophe s'est beaucoup appuyé. Christophe a toujours respecté le choix des joueurs. En fonction de leur choix, il a toujours aménagé les séances d'entrainement. Certains joueurs avaient également la possibilité de faire leur prière dans un coin de vestiaire qui leur était légué.

Lors de votre collaboration à l'ASSE, la religion des joueurs faisait-elle partie des critères de recrutement ?

Non, pas du tout. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir tous les joueurs que nous sommes parvenus à promouvoir, comme Faouzi Ghoulam ou Idriss Saadi, sortis du centre de formation. Christophe a recruté des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Max-Alain Gradel ou Mevlüt Erding. Mevlüt, quand il est venu chez nous, notre seul soucis était de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il fasse son métier. Dans le recrutement, les seuls critères étaient la performance et le talent qui pouvait manquer à l'équipe.

Depuis l'éclatement de cette affaire, avez-vous été en contact avec Christophe Galtier ?

Cette affaire me choque un peu. Nous avons eu des échanges avec Christophe et aujourd'hui, je suis particulièrement attristé que l'on s'attaque à l'homme, bien au-delà de l'entraineur. Christophe Galtier est une bonne et une belle personne. On n'a pas le droit de bafouer et de rabaisser ainsi cette personnalité, très proche de ses joueurs, qui fait tout pour que tout le monde soit très heureux. Christophe aime partager, il est fédérateur, convivial. Il aime voir les gens heureux. Je ne peux pas croire tout ce qui se dit aujourd'hui autour de lui.