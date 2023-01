Affaire Le Graët : "C'est malsain de confier les destinées de tout un sport à un seul homme"

Le comité exécutif de la Fédération française de football a annoncé ce mercredi 19 janvier la mise en retrait de Noël Le Graët de ses fonctions de président de la FFF. "Une décision inéluctable," estime Matthieu Rabby, le président du District des Pyrénées-Atlantiques. Cette mise en retrait vaut jusqu’à la publication des conclusions de l’audit diligenté par le ministère des sports qui porte sur les comportements supposés sexistes de celui qui était à la tête de la FFF depuis 2011.

"Je pensais qu'il allait s'accrocher bien plus que ça à son poste," réagit Matthieu Rabby. "Je le vois mal maintenant revenir pleinement aux affaires." Pour le président de District de football du 64, il faut en finir avec "la prépondérance d'un homme unique avec une tendance autocrate. C'est malsain de fonctionner en confiant les destinées de tout un sport à un seul homme," dit-il.

Matthieu Rabby appelle donc à une reforme profonde et plus démocratique de la gouvernance des grandes fédérations sportives comme la FFF. "J'espère que l'Etat français à travers son ministère des sports retiendra qu'on a un système associatif qui n'est plus en adéquation avec les exigences du moment."