Affaire Le Graët : pour le Comité Olympique de Normandie, "il est grand temps de faire un peu le ménage"

Réuni dans l'urgence, le comité exécutif de la Fédération française de football a acté la mise en retrait de Noël Le Graët de ses fonctions de président. Ce dernier a accepté de quitter ses fonctions jusqu'à la publication du rapport d’audit le 30 janvier. Une décision justifiée pour Nicolas Marais, président du Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie * : "c'est une situation très grave que traverse la Fédération Française de Football. Les propos tenus dimanche dernier ont heurté de nombreux sportifs. Ces propos à l'encontre de Zinédine Zidane sont inacceptables, indignes de la part d'un président de fédération. On doit le respect à l'encontre d'un joueur qui a fait rayonner la France du football pendant de nombreuses années et qui n'a jamais eu de propos désobligeants à l'encontre de la fédération. Au-delà de ces propos, il y a quand même une très grosse problématique dans la gouvernance de cette grande fédération. Il est temps que les choses évoluent, que ça tende vers un fonctionnement normal. On va voir ce que va donner l'audit diligentée par la ministre des Sports. Mais je crains que de nouvelles affaires sorte malheureusement."*

Des allusions à peine voilées aux soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent sur Noël Le Graët. Selon les informations de la cellule investigation de Radio France, plusieurs femmes ont témoigné contre lui. Nicolas Marais : "ça interroge. Je n'en dirai pas plus là dessus parce que ce sont des sujets très sensibles et il faut attendre les résultats de l'audit, des enquêtes. Je suis très respectueux de la procédure. Néanmoins, ça se multiplie, ça date de plusieurs années et ça conforte ce que je dis sur le malaise dans la gouvernance de cette grande fédération. Il est grand temps de faire un peu le ménage et de retrouver un fonctionnement normal et conforme au fonctionnement d'une fédération sportive."

Le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, assurera l’intérim jusqu'à la publication du rapport d'audit le 30 janvier.