Affaire Noël Le Graët : "Il faut un changement dans la gouvernance de la Fédération", Pierrette Barrot

Noël Le Graet a été mis en retrait de ses fonctions de président de la fédération française de football. Décision prise ce mercredi lors du Comité exécutif extraordinaire de la FFF. Propos déplacés sur Zidane et comportements sexistes supposés, l'image de l'institution est sérieusement écornée. Les conclusions de l'audit lancé par le ministère des Sports sont attendues fin janvier, mais ils sont déjà nombreux à réclamer son départ. C'est le cas de Pierrette Barrot, la présidente du district de football de la Charente-Maritime, membre de l'Assemblée Fédérale.

Cette mise en retrait du président Le Graët vous satisfait ?

Personnellement, je pense que c'est une bonne décision et c'est une première étape à ce qui va se passer dans le futur. C'est une réaction qu'on attendait, moi même et mes collègues présidents de district. Nous nous étions concertés pour faire un premier sondage qui est remonté à la fédération juste avant le Comex. Nous considérions qu'il fallait qu'il y ait déjà une mesure forte prise par le Comex, l'instance la plus importante de notre fédération actuelle.

La position est devenue intenable pour le président de la FFF ?

L'audit donnera les informations puisque malheureusement nous n'avons que des bribes d'information par la presse essentiellement. Nous attendons avec impatience le résultat de cet audit. Maintenant, on parle de la fin février, mais c'est vrai que les dernières paroles prononcées par le président Noël Le Graët ne sont pas acceptables.

L'image de l'instance est pour le moins écornée ?

Ca fait mal au foot amateur, parce qu'on donne une mauvaise image. Il y a plus de 3 millions de licenciés à la Fédération française, c'est une très grosse entreprise et il y a des propos qui sont allés trop loin. Après c'est la commission d'enquête qui le dira, mais les derniers propos qui sont tenus depuis un certain temps, bous ont fait réagir en tant que présidents de district. Je pense que ça a été la parole de trop (sur Zidane). Pour preuve, c'est allé très loin puisque la ministre s'est emparée de ce dossier là. Pour moi, je considère que c'est une première étape.

Comment réagissez-vous aux comportements sexistes supposés de votre président ?

En tant que femme et présidente de district, je ne peux pas accepter de tels propos, c'est clair. Parmi nos licenciés, nous avons énormément de jeunes filles, on a des dirigeantes et on prône des conseils de respect. C'est une des devises de la fédération et ça pour moi, c'est inadmissible. Mais l'audit apportera, je pense, des réponses très précises sur ces questions.

Etes-vous favorable au départ définitif de Noël Le Graët ?

Personnellement, je pense qu'il faut un changement dans la gouvernance de la Fédération. Je ne parle pas de son âge, mais il y a des choses à faire à tous les niveaux. Le foot amateur n'est pas forcément reconnu. Hier soir (mardi), j'ai participé à une rencontre avec le label des jeunes. Tous les présidents qui ont des lots par notre sponsor disent, "on ne fait rien, la fédé ne fait pas assez d'efforts, notamment sur les terrains, sur les dotations". Donc, il y a des choses à faire pour le foot amateur et j'espère qu'il y aura une nouvelle politique. Et c'est le président de la fédération qui doit enclencher cette nouvelle dynamique.