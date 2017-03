Affaire Théo | Johann Louvel : "Son viol ? Pas juste un problème pour lui et la famille, mais pour toute la société"

Un mois après l'arrestation brutale du jeune Théo à Aulnay-sous-bois, son beau-frère et directeur du centre de formation du HAC était notre invité. Johann Louvel fait le point sur l'affaire, au micro de France Bleu Normandie.

Un mois, presque jour pour jour, après l'agression dont a été victime le jeune Théo, 22 ans, au cours de son interpellation en région parisienne par quatre policiers, France Bleu Normandie revient sur cette affaire qui a ému et choqué la France entière.

C'était le 2 février, à Aulnay sous bois. Ce jour-là, Théo est interpellé de manière brutale par quatre policiers. Durant son arrestation, le jeune garçon aurait même été violé à coup de matraque par un fonctionnaire de police, en pleine rue et près de son domicile. Hospitalisé, la victime souffre notamment d'une grave lésion anale. Une enquête est ouverte, un juge d'instruction est saisi et le fonctionnaire est alors rapidement mis en examen pour viol, tandis que ses trois collègues le sont pour violences aggravées. Dès lors, des manifestations s'organisent partout en France et notamment à Rouen. Les manifestants, qui ne décolèrent pas, encore aujourd'hui, réclament que justice soit faite. Avec nous pour faire le point, ce lundi matin, sur cette affaire : Johann Louvel, beau-frère de Théo, et par ailleurs Directeur du Centre de formation du HAC, club de football de Ligue 2. Il répond à Yves-René Tapon :