Aggolive : des dédicaces de grands sportifs en vidéo pour la bonne cause

Agathe Nicollin, fille du président du Montpellier Hérault, et son associé Hugo Mathon viennent de lancer un site de dédicaces vidéo, sur internet. Une plateforme pour les fans de sport et pour la bonne cause, puisque les fonds sont reversés à des associations caritatives.

L'idée est née durant le confinement, en pleine pandémie, alors que le football et le sport étaient à l'arrêt, que les stades étaient fermés, et "qu'il n'y avait plus aucun lien entre le joueur et le supporter", explique Agathe Nicollin, co-fondatrice de la plateforme.

A ce moment-là, la jeune femme et son associé Hugo Mathon imaginent la construction d'un pont virtuel pour relier les sportifs et leurs fans, d'autant que "les joueurs sont beaucoup sollicités sur les réseaux sociaux" et qu'ils ne "peuvent pas voir tous les messages et répondre à tout le monde".

Entre 10 et 40 euros : les sportifs ne touchent rien !

Plusieurs mois de réflexion, de prospection mais aussi de création, et voilà que naît Aggolive : les deux premières lettres du prénom Agathe, les deux dernières du prénom Hugo. Le concept : vendre des vidéos personnalisés de grands noms du sport, au profit d'associations choisies par ces derniers, ou bien de fondations, comme Espoir Orange et Rêve Bleu du MHSC ou celle de l'attaquant du Stade Brestois Steve Mounié. Hugo Mathon souligne ainsi que "sans le savoir, l'acheteur fait un don à une noble cause".

Accessible depuis le 21 octobre, le site propose pour l'heure au grand public de solliciter une cinquantaine de sportifs, dans différentes disciplines, alors que l'offre ne cesse de s'étendre, et permet d'offrir à soi ou à un proche "un cadeau 2.0".

Et la plateforme a beau avoir été créé par la fille de l'actuel président du Montpellier Hérault, pas question de se cantonner aux célébrités régionales : "on ne veut pas cibler que le MHSC, on veut s'élargir et cibler un maximum de supporters".

Quelques clics suffisent

L'acheteur renseigne son nom et prénom et indique l'occasion pour laquelle il souhaite recevoir cette vidéo (anniversaire, mariage, enterrement de vie de garçon, remerciements ou annonce personnelle). Le sportif enregistre alors la vidéo, et reste libre dans ses propos, libre donc de dépasser les 300 caractères autorisés dans le message posté par l'acheteur au moment de sa commande.

Le montant à débourser est quant à lui fixé en fonction de la demande, de la disponibilité et de la notoriété du sportif mais aussi en accord avec celui-ci : 10 euros pour le boxeur Jimmy Viennot, 25 euros pour le rugbyman Benoît Paillaugue, 30 euros pour le footballeur héraultais Téji Savanier ou 40 euros pour le champion du monde 98 Robert Pirès.