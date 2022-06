Ahmad Ngouyamsa prolonge avec le DFCO jusqu'en 2023

Sa prolongation avait été annoncée comme imminente dans 100% DFCO par le président Olivier Delcourt à la mi-mai. Elle intervient finalement plus d'un mois plus tard. C'est officiel mercredi 22 juin 2022, jour de reprise de l'entraînement pour les "Rouges" : Ahmad Ngouyamsa, 21 ans, prolonge avec le club qui l'a fait signé professionnel pour la première fois en 2020. Une prolongation d'un an, jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option indique le DFCO dans un communiqué.

"Je suis très content de l'avoir"

La saison dernière, le latéral droit de formation reconverti milieu défensif a disputé 27 rencontres de Ligue 2 (0 but, 3 passes décisives). "C'est un bon joueur sur qui je compte. J'ai eu une bonne discussion avec lui. Il a des qualités, il est polyvalent. Il a le sourire, il est bien avec ses coéquipiers, je suis très content de l'avoir", indiquait le nouvel entraîneur du DFCO Omar Daf, quelques heures avant l'officialisation de cette prolongation.

"C’est un plaisir de pouvoir prolonger au DFCO, car j’avais émis le souhait de rester au club. J’avais besoin de stabilité, Dijon est une ville où je me sens bien, indique de son côté le joueur sur le site du club. C’est idéal pour travailler. Je suis content de participer à cette nouvelle saison à Dijon, en espérant que nous pourrons réaliser de très belles choses. Personnellement, mon objectif sera de jouer encore plus de matchs et d’apporter au club pour qu’il soit le plus haut possible

Et Younoussa ?

Le nom d'Ahmad Ngouyamsa est indissociable de celui de son coéquipier et compatriote camerounais, Wilitty Younoussa, également en fin de contrat au 30 juin. Les deux joueurs vivaient même en colocation, apprenait-on en cours de saison dans l'un des numéros du DFCO Mag, publié par le club. Le milieu de terrain a joué 20 matchs la saison dernière, s'attirant les louanges de son entraîneur d'alors Patrice Garande, qui le comparait à N'Golo Kanté, avant de le voir disparaître peu à peu du onze titulaire.

Les routes des "colocs" vont-elles être séparées ? Interrogé à ce sujet, le nouvel entraîneur Omar Daf s'est montré évasif quant à l'avenir de Younoussa : "Il est toujours en discussions, donc voilà".