Ahmedhodzic : " La victoire contre Metz est une respiration, ça nous donne de la confiance "

Alors qu'il reste encore sept rencontres de championnat à jouer, Bordeaux, 19ème et toujours relégable, est toujours en ballottage défavorable. Mais, en prenant quatre points lors de ses deux dernières rencontres de championnat, Bordeaux reste clairement en vie. Mais, la route reste longue et David Guion, l'entraîneur des Girondins le sait : " Il faut encore franchir un pallier pour confirmer. On doit garder l'exigence affichée ces dernières semaines à l'entraînement et qui se traduit sur le terrain ".

Un Lyon qui a perdu de sa splendeur

En se déplaçant à Lyon ce dimanche à 17h05, Bordeaux entend désormais confirmer les progrès affichés. Il y a d'abord la solidité défensive qui a permis aux girondins de signer un premier clean-sheet cette saison, à Lille il y a quinze jours (0-0). Offensivement aussi Bordeaux s'est rassuré, en scorant trois fois face à Metz (3-1), alors que la fronde de l'attaque restait sur une série de quatre matches sans inscrire le moindre but.

Désormais, il faut combiner la solidité défensive à l'animation offensive, face à une formation lyonnaise qui occupe actuellement la 10ème place de Ligue 1. Bien loin des objectifs de début de saison, d'autant que les Rhodaniens ne sont plus en course dans les coupes nationales comme en Coupe d'Europe. Sèchement battus par West Ham (0-3) ce jeudi en match retour d'Europa League, Lyon n'a plus que le championnat à se mettre sous la dent. Insuffisant pour les supporters qui ont manifesté leur mécontentement en fin de rencontre face aux Anglais. Si Lyon connaît un passage à vide, Anel Ahmedhodzic, défenseur bordelais reste méfiant : " Cette élimination va leur donner un esprit de revanche. C'est une grosse équipe avec de gros joueurs. Mais, si on poursuit sur la dynamique des derniers matches, on pourra faire quelque chose ".

Le soutien du peuple bordelais

Débarqué en provenance de Malmo fin Janvier, le défenseur central bosnien continue de prendre ses marques sur l'aire de jeu et monte en puissance dans ces performances. Si son arrivée en France est récente, Anel Ahmedhodzic souligne déjà l'apport du public bordelais : " On sent toute la ville qui est derrière le club. C'est donc aussi pour cela que l'on doit se sortir de cette situation ".

Une semaine décisive

Ce dimanche, Bordeaux se déplace à Lyon pour lancer une semaine ponctuée par trois rencontres. Après ce déplacement chez les Gones, c'est Saint-Etienne qui se déplacera en Gironde dès mercredi pour une confrontation entre concurrents directs dans la course au maintien. Le dimanche 24, Bordeaux se déplacera à Nantes pour boucler cette exigeante semaine : " On est dans un bon moment, nous sortons de deux bonnes performances. La victoire contre Metz est une respiration, ça nous donne de la confiance. On sait que la fin de saison est cruciale. On ressent beaucoup d'intensité à l'entraînement, tout le monde fait les efforts, l'état d'esprit est bon, ça va nous aider pour cette fin de saison " espère Anel Ahmedhodzic.

Des absents de poids

Pour ce déplacement sur la pelouse de Lyon, David Guion, l'entraîneur bordelais devra se passer de plusieurs joueurs blessés. Touché à la demi-heure de jeu face à Metz dimanche, Timothée Pembélé (ligaments genou) est forfait, tout comme Alberth Elis (genou), Issouf Sissokho (épaule) et Marcelo (cuisse). Autre absent et non des moindres, le milieu de terrain Danylo Ihnatenko est lui suspendu pour cette rencontre : " Le groupe est concerné dans sa totalité ce qui permet d'avoir une équipe qualitative chaque week-end " rassurait David Guion.