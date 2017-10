Youssef Aït Bennasser : "Je préfère jouer 35 matchs avec le SM Caen que 10 à Monaco"

Prêté par Monaco, Youssef Aît Bennasser joue samedi en principauté sous le maillot du SM Caen. L'international marocain arrive en confiance après avoir été désigné meilleur joueur caennais en septembre et s'être rapproché de la Coupe du Monde. Il veut prouver avec Caen qu'il peut s'imposer à Monaco.

Votre adaptation à Caen a été rapide et s'est plutôt bien passée. Vous avez même été désigné joueur du mois en septembre par les supporters.

Je suis arrivé ici il y a très peu de temps. je me suis bien adapté. Les joueurs ont fait aussi en sorte que je m'adapte bien. C'est vrai que j'ai été élu meilleur joueur du mois de septembre mais ce n'est pas une finalité. Je pense que c'est toute l'équipe qui a fait que ça se passe bien pour nous en ce début de championnat même si on a perdu ce week-end. On a montré de bonnes choses et on a montré qu'on pouvait jouer et remporter de bons matchs.

C'est votre deuxième prêt consécutif. A chaque fois, vous remettez les compteurs à zéro dans une nouvelle ville, une nouvelle région et une nouvelle équipe?

C'est ça mais après mon premier prêt était à Nancy et j'étais déjà à Nancy. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'adapter. Là je change complètement de région et de ville. Au début cela fait bizarre mais on s'y fait petit à petit.

Avec un changement de poste un petit peu également?

Non, j'avais déjà l'habitude de jouer à ce poste mais c'est sûr qu'à Nancy on jouait plutôt à trois milieu de terrain. Ici on joue à deux et je prends beaucoup de plaisir à jouer au milieu de terrain avec Julien (Féret).

En sélection, vous avez même reculé d'un cran en match amical pour jouer en défense centrale?

C'est vrai. En sélection, j'ai commencé au milieu de terrain. Je dépanne parfois en défenseur central. Ce n'est pas un problème tant que je joue. Je peux dépanner mais ce n'est pas mon poste. Il ne faut pas se mettre dans la tête que c'est mon poste. Je préfère jouer milieu de terrain.

Et même à un poste de milieu de terrain un peu plus haut si possible?

Bien sûr. je peux jouer n'importe où au milieu de terrain. Cela peut être en huit ou en sentinelle. Cela ne me dérange pas. J'aime beaucoup toucher le ballon et que le jeu passe par moi. C'est sûr que je prends beaucoup de plaisir lorsque je joue, que ce soit plus haut ou plus bas.

Avez-vous un poste ou un positionnement que vous préférez?

Non, je fais en sorte de pouvoir m'adapter. Que ce soit plus haut ou plus bas, je fais en sorte de m'adapter le plus rapidement possible pour montrer à l'entraîneur que cela ne me dérange pas de jouer n'importe où.

Le début de saison est presque idéal. Vous vous êtes bien adapté. Le SM Caen a bien démarré même s'il a chuté ce week-end face à Angers (0-2). Et puis il y a la sélection du Maroc, à une étape de la coupe du Monde, même si tout se jouera en Côte d'ivoire?

Oui. Il nous reste un match face à la Côte d'ivoire. Ça ne va pas être facile du tout. On sait qu'ils auront envie de se venger de leur défaite à la CAN face à nous. On sait que ce sera compliqué même si un seul point suffit pour nous qualifier. Si on va là-bas et qu'on se met en tête de pouvoir jouer juste le match nul, ça va être compliqué pour nous. Maintenant on va aller déterminé et essayé de pouvoir remporter ce match.

Cela fait 20 ans que le Maroc n'a plus participé à un mondial. A 21 ans, vous êtes à 90 minutes d'une Coupe du monde en Russie?

Il faut se donner à fond. On a le groupe et les qualités pour pouvoir se qualifier. On sait que c'est en travaillant et en se donnant à fond lors de ce dernier match qu'on pourra avoir notre ticket pour la Russie. Ça va être très très dur. D'abord on joue là-bas (en Côte d'Ivoire). Ils auront envie comme nous de remporter le match. A nous de pouvoir faire en sorte de remporter ce match.

J'ai hâte de pouvoir jouer contre Monaco. Cela va nous permettre de nous évaluer face à une équipe qui joue la Ligue des Champions.

Vous avez contractuellement le droit de jouer le match contre Monaco. Ce sera la première fois que vous avez l'opportunité de jouer contre eux puisque l'année dernière avec Nancy vous n'aviez pas jouer contre les Monégasques?

Oui. Là je vais pouvoir jouer contre Monaco. J'ai hâte de pouvoir jouer contre Monaco. Cela va nous permettre de nous évaluer face à une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ça va être un de nos très gros matchs. On espère pouvoir faire quelque chose là-haut.

Comment voyez vous ce match, vous qui êtes prêté par Monaco au SM Caen? C'est une position paradoxale?

Oui, c'est une position difficile parce que d'un côté j'ai le club qui m'a accueilli comme le Stade Malherbe et de l'autre le club qui m'a prêté. Mais voilà j'appartiens au Stade cette année et je vais faire en sorte de remporter ce match parce qu'ils ont tout fait pour m'accepter et pouvoir bien m'accueillir dans cette équipe. Je leur dois un minimum cela, leur rendre la pareil. Ça va être un match difficile, bien sûr, on le sait tous. On va essayer de faire quelque chose là-haut.

Cela donne un regain de motivation?

Bien sûr. On a une envie de montrer à son club que, plus tard peut-être, on pourra s'imposer là-bas pour pouvoir jouer. C'est sûr que c'est une motivation. On a envie de montrer ce que l'on sait faire quand on joue contre le club qui nous a prêté.

C'est le défi que vous vous êtes fixé en arrivant à Caen? Montrer à Monaco que l'on peut compter sur vous et que vous pouvez vous imposer là-bas?

Mon objectif quand j'ai choisi d'être prêté, c'était de pouvoir gagner du temps de jeu et d'aller dans un club qui a un vrai projet. Le Stade Malherbe avait ce projet qui m'intéressait. Le début de saison montre que cela se passe bien pour nous. Je suis très content. C'est sûr que je préfère jouer 35 matchs au Stade Malherbe que jouer dix matchs à l'AS Monaco.

L'année dernière, on aurait véritablement craint ce déplacement en principauté tant Monaco survolait les rencontres dans son Stade Louis II. Aujourd'hui on a l'impression que Monaco fait un peu moins peur que l'année précédente?

Après être resté deux mois avec eux, je pense que la qualité n'a pas changé. Maintenant ils ont recruté beaucoup de joueurs. C'est un temps d'adaptation. Lorsque la machine va être en marche, ça va être très dur face à cette équipe. Je pense qu'on joue contre eux au meilleur des moments. Ils ont joué face à Lyon, ils ont perdu. Ils sont un peu déstabilisé. Contre nous, on ne va pas se cacher, ils vont mettre la meilleure des équipes parce qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur et on va faire en sorte de les contrarier le plus possible.

L'année dernière, le SM Caen n'avait pas été loin juste avant la trêve de rapporter un point?

Entre l'année dernière et cette année, c'est complètement différent. On a une équipe qui joue plus au ballon, qui est plus rassurante que la saison dernière. On a une envie surtout de pouvoir dominer et remporter chaque match. Je pense qu'on a cette motivation et cette détermination en plus qui fait que cette année pourrait être la bonne.

L'un des paradoxes de Monaco est d'avoir l'une des plus belles équipes d'Europe et de générer la passion au niveau national mais de jouer dans un Stade Louis II qui n'est pas toujours le plus rempli de Ligue 1.

C'est sûr qu'entre le Stade Malherbe et le Stade Louis II, il y a une énorme différence. Lorsqu'on va jouer, cela va nous paraître bizarre parce qu'on a l'habitude des cris dans tous les stades où l'on va. Là il n'y aura pas beaucoup de monde. Il faudra faire abstraction.

Vous êtes plus défensif que la saison dernière. Cela vous manque de moins vous porter vers l'avant, de frapper moins vers le but?

Non. Tant que cela marche bien pour le collectif, cela ne me dérange pas du tout. Je vois que Ju (Féret) se projette bien vers l'avant et fait de très bonne chose lorsqu'il joue plus haut. On a une bonne complémentarité. Cela se passe bien. Au début, cela m'a fait bizarre de jouer un peu plus défensif. J'y ai pris goût et j'aime bien maintenant de pouvoir défendre et récupérer des ballons.