Aix-les-Bains : 102 jeunes en stage de foot avec le Real Madrid

102 jeunes d'Aix-les-Bains (Savoie) et de la région participent à une semaine d'entraînement de football encadrée par le staff du Real Madrid. Un moyen de profiter des meilleurs conseils et équipements, ainsi qu'un joli coup de pub pour le club espagnol.

Aix-les-Bains, France

Le Real Madrid est à Aix-les-Bains (Savoie) pour une semaine ! Enfin, une partie de son staff qui encadre un stage de foot pour les jeunes au stade Forestier. 102 enfants de 7 à 16 ans y sont inscrits pour s'entraîner comme leurs idoles.

Les jeunes viennent principalement de l'Aix-Football-Club © Radio France - Nicolas Joly

Équipements et techniques de pros

Les enfants qui participent bénéficient des conseils d'entraînement des professionnels du Real Madrid comme Jean-Emmanuel Dandjinou, responsable des stages de formation : "Ce sont les mêmes méthodes que celles du centre de formation du Real. Ça leur permet de voir qu'entre ce qu'ils font dans leurs clubs et ce qu'on fait dans les grosses écuries, ça n'a rien à voir."

Les jeunes peuvent profiter du matériel moderne utilisé par le centre de formation du Real © Radio France - Nicolas Joly

L'objectif pour le club madrilène n'est pas forcément de repérer les futurs Ronaldo. "Tout le monde pense que c'est ça", sourit Jean-Emmanuel Dandjinou, "le but premier c'est de leur permettre d'avoir accès au matériel performant qu'on a et qu'on ne trouve pas ailleurs." À l'issue du stage deux ou trois jeunes pourront disputer un match à Paris aux côtés des petits sélectionnés dans le reste de la France. Les meilleurs gagneront le droit d'aller fouler la pelouse du mythique stade Bernabeu à Madrid.

Un joli coup de promo

L'autre intérêt pour le Real Madrid d'organiser ces stages, c'est de promouvoir sa marque auprès des enfants. Sur le terrain, tous les jeunes portent le maillot blanc et doré du Real bien sûr. Ils auront même le droit de le garder, tout comme le short, la gourde, les chaussettes du club. C'est compris dans le prix du stage : 289€.

Ici, tout est aux couleurs du Real, du ballon aux chaussettes © Radio France - Nicoals Joly

Si on multiplie ce coût par le nombre d'inscrits, ça fait 29.478€. Une jolie somme reversée intégralement au Real. Rien pour le Aix-Football-Club qui prête son terrain et ses locaux. "On n'est pas gagnants mais on ne fait pas ça pour l'argent", admet le directeur technique de l'AFC Patrick Palumbo, "ils font de la communication avec tout ça, c'est du marketing comme on dit."